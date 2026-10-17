Arabasına Sütlü Kahve Döktü: Pahalıya Patladı "Koltuk Kurtlanıyormuş"
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Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, araçlarında dökülen sütlü kahvenin beklenmedik bir masrafa dönüştüğünü anlattı. Kullanıcıların deneyimlerine göre, yüzeyden silinerek geçiştirilen leke bir süre sonra koltuk altından yayılan ağır bir kokuya, hatta kurtlanmaya yol açabiliyor. Küçük bir dikkatsizliğin faturası binlerce liraya çıkıyor.
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Süt, araç içinin sıcaklığıyla birleştiğinde hızla bozuluyor ve hem ağır bir koku hem de kurtlanma riski doğuruyor.
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Koltuk altlarına sızan sıvı küf oluşumuna ve elektronik aksamda ciddi arızalara yol açabiliyor.
Koku ve bakteri kaynağı süngerin derinliklerinde olduğu için çözüm, sıradan bir temizlikle değil ağır bir işçilikle mümkün oluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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