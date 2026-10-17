Arabasına Sütlü Kahve Döktü: Pahalıya Patladı "Koltuk Kurtlanıyormuş"

Süt kaynaklı sorunları ıslak mendil, oto parfümü ya da basit bir iç ve dış yıkamayla gidermek mümkün olmuyor. Koku ve bakteri kaynağı süngerin derinliklerinde bulunduğu için çoğu zaman koltukların tamamen sökülmesi gerekiyor.

Taban halısının altındaki yalıtım malzemelerinin yenilenmesi ve araca günlerce ozon uygulanması da gerekebiliyor. Parça değişimi ve profesyonel detaylı temizlik gerektiren bu işlem, bir bardak kahvenin maliyetini kısa sürede binlerce liraya çıkarabiliyor.