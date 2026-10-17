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Arabasına Sütlü Kahve Döktü: Pahalıya Patladı "Koltuk Kurtlanıyormuş"

Arabasına Sütlü Kahve Döktü: Pahalıya Patladı "Koltuk Kurtlanıyormuş"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 19:11
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Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, araçlarında dökülen sütlü kahvenin beklenmedik bir masrafa dönüştüğünü anlattı. Kullanıcıların deneyimlerine göre, yüzeyden silinerek geçiştirilen leke bir süre sonra koltuk altından yayılan ağır bir kokuya, hatta kurtlanmaya yol açabiliyor. Küçük bir dikkatsizliğin faturası binlerce liraya çıkıyor.

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Süt, araç içinin sıcaklığıyla birleştiğinde hızla bozuluyor ve hem ağır bir koku hem de kurtlanma riski doğuruyor.

Süt, araç içinin sıcaklığıyla birleştiğinde hızla bozuluyor ve hem ağır bir koku hem de kurtlanma riski doğuruyor.

Sütün içindeki protein, şeker ve yağlar araç içinin sıcaklığıyla birleştiğinde hızla bozulmaya ve fermente olmaya başlıyor. Kahve yüzeyden silinse bile koltuk süngerine işleyen süt, kısa sürede bakteri üretiyor.

Bu durum yalnızca kalıcı ve mide bulandırıcı bir ekşi süt kokusuna neden olmuyor. Organik atıklara yönelen sineklerin yumurtlaması, döşeme altlarında kurtlanma sorununun da önünü açabiliyor.

Koltuk altlarına sızan sıvı küf oluşumuna ve elektronik aksamda ciddi arızalara yol açabiliyor.

Koltuk altlarına sızan sıvı küf oluşumuna ve elektronik aksamda ciddi arızalara yol açabiliyor.

Sütlü kahvenin zararı yalnızca biyolojik değil. Koltuk altlarına, kızaklara ya da taban halısına sızan sıvı, zamanla küf ve mantar oluşumuna yol açarak araç içindeki hava kalitesini sağlığa zararlı hale getirebiliyor.

Modern araçlarda koltuk altlarında ısıtma pedleri, hava yastığı sensörleri ve kablo tesisatları bulunuyor. Sızan sıvı nedeniyle oksitlenen bu parçalar kısa devre yapabiliyor ve ciddi elektronik arızalara neden olabiliyor.

Koku ve bakteri kaynağı süngerin derinliklerinde olduğu için çözüm, sıradan bir temizlikle değil ağır bir işçilikle mümkün oluyor.

Koku ve bakteri kaynağı süngerin derinliklerinde olduğu için çözüm, sıradan bir temizlikle değil ağır bir işçilikle mümkün oluyor.

Süt kaynaklı sorunları ıslak mendil, oto parfümü ya da basit bir iç ve dış yıkamayla gidermek mümkün olmuyor. Koku ve bakteri kaynağı süngerin derinliklerinde bulunduğu için çoğu zaman koltukların tamamen sökülmesi gerekiyor.

Taban halısının altındaki yalıtım malzemelerinin yenilenmesi ve araca günlerce ozon uygulanması da gerekebiliyor. Parça değişimi ve profesyonel detaylı temizlik gerektiren bu işlem, bir bardak kahvenin maliyetini kısa sürede binlerce liraya çıkarabiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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