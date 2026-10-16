article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'de Aynı Gün İçinde Hem Yaz Hem Kış: Biri Kar Topladı, Diğeri Denize Girdi

Türkiye'de Aynı Gün İçinde Hem Yaz Hem Kış: Biri Kar Topladı, Diğeri Denize Girdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 17:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de aynı gün içinde hem kışı hem yazı andıran görüntüler yaşandı. Bolu'nun gözde kayak merkezi Kartalkaya'da etkili olan kar yağışı pistleri beyaza bürürken, Antalya'da fırtınanın ardından açan güneş vatandaşları Konyaaltı sahiline döktü.

Detaylar 👇

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yağmur kara dönüştü.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yağmur kara dönüştü.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte merkezde yağmur kara dönüştü.

Kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santimetreye ulaştı.

Antalya'da iki gündür etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından açan güneş, Konyaaltı sahilini yeniden doldurdu.

Antalya'da iki gündür etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından açan güneş, Konyaaltı sahilini yeniden doldurdu.

Antalya genelinde 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından güneş etkisini gösterdi. Konyaaltı sahil bandında yürüyüş yapanlar, koşanlar, bisiklet sürenler ve spor yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının artması ve denizdeki dalgaların durulmasıyla sahile inenler, sonbaharda güneşin keyfini çıkardı. Turistlerin büyük ölçüde kentten ayrılmasıyla kalabalığın azaldığı sahilde bulunanların çoğunun kent sakini olduğu gözlendi.

Sağanağın ardından kimileri sahilde bisiklet sürüp yürüyüş yaparken, kimileri serin sulara girdi.

Sağanağın ardından kimileri sahilde bisiklet sürüp yürüyüş yaparken, kimileri serin sulara girdi.

Sahilde kimileri bisiklet sürüp yürüyüş yaparken, kimileri denize girdi. Sağanağın ardından serin sulara kendini bırakanlar arasında Kimya Kıvanç ile köpeği Atom da yer aldı.

Köpeğiyle denize giren Kıvanç, 'Memleketimiz böyle, durmadan hava değişiyor. Ama sahillerimiz her zaman çok güzel. Turistler de gitti, artık gerçekten sahil Atom ile benim. Köpeğim biraz su köpeğidir, sudan çıkmaz. Artık onun mevsimi' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın