Türkiye'de Aynı Gün İçinde Hem Yaz Hem Kış: Biri Kar Topladı, Diğeri Denize Girdi
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Türkiye'de aynı gün içinde hem kışı hem yazı andıran görüntüler yaşandı. Bolu'nun gözde kayak merkezi Kartalkaya'da etkili olan kar yağışı pistleri beyaza bürürken, Antalya'da fırtınanın ardından açan güneş vatandaşları Konyaaltı sahiline döktü.
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Kaynak: DHA
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Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yağmur kara dönüştü.
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Antalya'da iki gündür etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından açan güneş, Konyaaltı sahilini yeniden doldurdu.
Sağanağın ardından kimileri sahilde bisiklet sürüp yürüyüş yaparken, kimileri serin sulara girdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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