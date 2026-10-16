Milyonluk Köprüyü Yaparken Demir Yerine Bambu Kullanmışlar: Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

İnşaat çalışmalarının sıkça gece saatlerinde yürütülmesinden şüphelenen yerel halk, beton dökümü sırasında işçilerin demir yerine bambu çubuklar yerleştirdiğini fark etti. O anlara ait bir videonun sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye ve sorumluların cezalandırılması çağrılarına yol açtı. Haberlere göre bambu, köprünün yaya kaldırımı plakasının dökümünde kullanıldı.

Olay yerine giden Basail Upazila Kaymakamı Iqbal Hossain, köprü inşaat alanını incelediğini ve çelik çubuklar yerine bambu kullanıldığını doğruladığını söyledi. Hossain, bir soruşturma komitesi kurarak sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağını belirtti.