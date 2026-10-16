Milyonluk Köprüyü Yaparken Demir Yerine Bambu Kullanmışlar: Ülkeyi Ayağa Kaldırdı
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Bangladeş'in Tangail bölgesinde yaklaşık 101 milyon taka (yaklaşık 41 milyon TL) bütçeyle yapılan bir köprüde, çelik donatı çubukları yerine bambu kullanıldığı ortaya çıktı. Gece yapılan beton dökümünü fark eden yerel halk görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yetkililer ise iddianın doğru olduğunu açıkladı. Yüklenici firma ise bambunun geçici kalıp olarak kullanıldığını savunuyor.
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Eylül 2022'de yapımına başlanan 90 metrelik köprünün teslimi 2024'e planlanmış, süre sonradan uzatılmıştı.
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Gece yapılan beton dökümünde işçilerin demir yerine bambu çubuklar yerleştirdiğini fark eden yerel halk, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Yetkililer soruşturma başlatırken yüklenici firma, bambunun yapısal malzeme değil geçici kalıp desteği olarak kullanıldığını savunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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