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Milyonluk Köprüyü Yaparken Demir Yerine Bambu Kullanmışlar: Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

Milyonluk Köprüyü Yaparken Demir Yerine Bambu Kullanmışlar: Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 17:48
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Bangladeş'in Tangail bölgesinde yaklaşık 101 milyon taka (yaklaşık 41 milyon TL) bütçeyle yapılan bir köprüde, çelik donatı çubukları yerine bambu kullanıldığı ortaya çıktı. Gece yapılan beton dökümünü fark eden yerel halk görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yetkililer ise iddianın doğru olduğunu açıkladı. Yüklenici firma ise bambunun geçici kalıp olarak kullanıldığını savunuyor.

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Eylül 2022'de yapımına başlanan 90 metrelik köprünün teslimi 2024'e planlanmış, süre sonradan uzatılmıştı.

Eylül 2022'de yapımına başlanan 90 metrelik köprünün teslimi 2024'e planlanmış, süre sonradan uzatılmıştı.

Basail GC-Kauljani Union Parishad Ofisi ile Maij Khara GPS yolu üzerinde yer alan 90,06 metre uzunluğundaki kirişli köprünün yapımına Eylül 2022'de başlandı. İlk planlamaya göre Şubat 2024'te teslim edilmesi gereken projenin süresi daha sonra uzatıldı. İlçe Mühendislik Ofisi verilerine göre köprünün yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı.

Projeyi Yunus Al Mamun ve Zakir firmalarının ortak girişimi yürütüyor.

Gece yapılan beton dökümünde işçilerin demir yerine bambu çubuklar yerleştirdiğini fark eden yerel halk, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Gece yapılan beton dökümünde işçilerin demir yerine bambu çubuklar yerleştirdiğini fark eden yerel halk, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İnşaat çalışmalarının sıkça gece saatlerinde yürütülmesinden şüphelenen yerel halk, beton dökümü sırasında işçilerin demir yerine bambu çubuklar yerleştirdiğini fark etti. O anlara ait bir videonun sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye ve sorumluların cezalandırılması çağrılarına yol açtı. Haberlere göre bambu, köprünün yaya kaldırımı plakasının dökümünde kullanıldı.

Olay yerine giden Basail Upazila Kaymakamı Iqbal Hossain, köprü inşaat alanını incelediğini ve çelik çubuklar yerine bambu kullanıldığını doğruladığını söyledi. Hossain, bir soruşturma komitesi kurarak sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağını belirtti.

Yetkililer soruşturma başlatırken yüklenici firma, bambunun yapısal malzeme değil geçici kalıp desteği olarak kullanıldığını savunuyor.

Yetkililer soruşturma başlatırken yüklenici firma, bambunun yapısal malzeme değil geçici kalıp desteği olarak kullanıldığını savunuyor.

Yüklenici firma tarafı, bambunun yapısal bir malzeme olarak değil, geleneksel kalıpların çıkarılamadığı dar bölümlerde geçici kalıp desteği olarak kullanıldığını öne sürdü. Yetkililer ise bambunun köprünün yapısal güvenliğini ne ölçüde tehlikeye attığını ve şartnameye uymayan çalışmalar için yükleniciye ödeme yapılıp yapılmadığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Basail Upazila Yardımcı Mühendisi Moniruzzaman da somut kanıtlar elde ettiklerini söyledi. Yerel Yönetimler Devlet Bakanı Mir Shahe Alam ise usulsüzlüğe ve yolsuzluğa göz yumulmayacağını belirtti. Yerel Yönetim Mühendislik Dairesi (LGED), olayla ilgili olarak aralarında Moniruzzaman'ın da bulunduğu çalışanları geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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