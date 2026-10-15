Hiç Gitmediği İstanbul'da Kamyonetine Ceza Kesildi: 'Trabzon Dışına Çıkmadım'
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli trafik polisi Aydın Çalış, hiç gitmediği İstanbul'da kamyonetine ihlalli geçiş cezası kesildiğini öğrendi. 1993 model aracını 2009'dan beri Trabzon ve ilçeleri dışına çıkarmadığını söyleyen Çalış, plakasının kopyalanmış olabileceğinden endişe ediyor. Çalış, adli mercilere başvuracağını açıkladı.
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Kaynak: DHA
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Trabzon'da yaşayan emekli trafik polisinin kamyonetine İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'ndan ceza yazıldı.
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Çalış, aracı 2009'dan beri Trabzon ve ilçeleri dışına çıkarmadığını söylüyor.
Plakasının kopyalanmış olabileceğini düşünen Çalış, adli mercilere başvuracağını açıkladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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