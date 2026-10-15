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Hiç Gitmediği İstanbul'da Kamyonetine Ceza Kesildi: 'Trabzon Dışına Çıkmadım'

Hiç Gitmediği İstanbul'da Kamyonetine Ceza Kesildi: 'Trabzon Dışına Çıkmadım'

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 23:21
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli trafik polisi Aydın Çalış, hiç gitmediği İstanbul'da kamyonetine ihlalli geçiş cezası kesildiğini öğrendi. 1993 model aracını 2009'dan beri Trabzon ve ilçeleri dışına çıkarmadığını söyleyen Çalış, plakasının kopyalanmış olabileceğinden endişe ediyor. Çalış, adli mercilere başvuracağını açıkladı.

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Kaynak: DHA 

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Trabzon'da yaşayan emekli trafik polisinin kamyonetine İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'ndan ceza yazıldı.

Trabzon'da yaşayan emekli trafik polisinin kamyonetine İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'ndan ceza yazıldı.

Vakfıkebir'de yaşayan Aydın Çalış, e-Devlet üzerinden telefonuna gelen tebligatla 61 HF 262 plakalı kamyonetinin İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu Sarıgazi-S8A gişesinde ihlalli geçiş yaptığını öğrendi. Başlangıçta 16,50 TL görünen ceza, son ödeme tarihi geçtiği için 33 TL'ye yükseldi.

Çalış, aracı 2009'dan beri Trabzon ve ilçeleri dışına çıkarmadığını söylüyor.

Çalış, aracı 2009'dan beri Trabzon ve ilçeleri dışına çıkarmadığını söylüyor.

Çalış, 1993 model kamyonetini 2009'da satın aldığını ve o tarihten beri Trabzon ve ilçeleri dışına çıkarmadığını belirtiyor. Cezanın kesildiği tarihte aracın dükkanın önünde park halinde olduğunu söyleyen Çalış, aracını '10 kilometrelik köy yolunda hararet yapan, 1993 model bir araçtır' diye tarif ediyor.

Plakasının kopyalanmış olabileceğini düşünen Çalış, adli mercilere başvuracağını açıkladı.

Plakasının kopyalanmış olabileceğini düşünen Çalış, adli mercilere başvuracağını açıkladı.

Plakasının kopyalanmış olabileceği ihtimaline karşı adli mercilere başvuracağını açıklayan Çalış, yetkililerden konunun araştırılmasını istedi. Cezanın tutarının önemli olmadığını, ancak aracın başka bir suçta da kullanılabileceği için tedirgin olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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