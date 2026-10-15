Hiç Gitmediği İstanbul'da Kamyonetine Ceza Kesildi: 'Trabzon Dışına Çıkmadım'

Çalış, 1993 model kamyonetini 2009'da satın aldığını ve o tarihten beri Trabzon ve ilçeleri dışına çıkarmadığını belirtiyor. Cezanın kesildiği tarihte aracın dükkanın önünde park halinde olduğunu söyleyen Çalış, aracını '10 kilometrelik köy yolunda hararet yapan, 1993 model bir araçtır' diye tarif ediyor.