Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: HGS'de Yeni Dönem Başladı
Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) ihlalli geçiş ödemelerine ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi. Artık yalnızca aracın ruhsat sahibi, e-Devlet üzerinden kendi aracına ait kaçak geçiş borcunu görüntüleyip ödeyebilecek. Plaka yazılarak herhangi bir araç için ödeme yapılabilen eski uygulama ise sona erdi.
Plaka yazıp başkasının HGS borcunu ödeme dönemi kapandı.
HGS borcunu ödemek için artık 9 adımı tamamlamak gerekiyor.
Emanet araçla HGS'den geçenler ücreti araç sahibine elden ödeyecek.
Yeni sistemin en çok hissedileceği kesimlerden biri, başkasının aracını kullananlar olacak. Bir arkadaşının ya da yakınının aracını emanet alıp HGS gişesinden geçen sürücü, araçtaki HGS etiketinde yeterli bakiye yoksa borcu artık kendisi ödeyemeyecek. Bu durumda geçişin ne kadar tuttuğunu araç sahibinden öğrenip tutarı ona elden vermesi gerekecek.
Süreyi kaçırmamak da büyük önem taşıyor. Mevcut düzenlemeye göre ihlalli geçişlerin 15 gün içinde ödenmemesi halinde, geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanıyor. Sürpriz bir cezayla karşılaşmak istemeyen araç sahiplerinin e-Devlet'teki 'Araçlarım' ekranını düzenli aralıklarla kontrol etmesi gerekiyor.
Kaynak: NTV
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