Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: HGS'de Yeni Dönem Başladı

Yıllardır milyonlarca sürücünün köprü ve otoyol geçişlerinde kullandığı HGS'de, bakiye yetersizliği nedeniyle oluşan ihlalli geçişlerin ödeme ekranı yenilendi. Önceki sistemde ödeme sayfasına herhangi bir plaka girildiğinde, o araca ait geçiş ihlali varsa borç doğrudan ödenebiliyordu. Bu sayede aile üyeleri ya da arkadaşlar, başkasına ait bir aracın borcunu birkaç tıkla kapatabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu kapı kapandı. Ödeme ekranı kullanıcıyı e-Devlet'e yönlendiriyor, giriş yapıldıktan sonra yalnızca kişinin adına kayıtlı araçlara ait kaçak geçişler listeleniyor. Başkasının plakasını sorgulayarak ödeme yapmak artık mümkün değil.