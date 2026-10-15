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Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: HGS'de Yeni Dönem Başladı

Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: HGS'de Yeni Dönem Başladı

otomobil e-devlet trafik
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 15:16
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Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) ihlalli geçiş ödemelerine ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi. Artık yalnızca aracın ruhsat sahibi, e-Devlet üzerinden kendi aracına ait kaçak geçiş borcunu görüntüleyip ödeyebilecek. Plaka yazılarak herhangi bir araç için ödeme yapılabilen eski uygulama ise sona erdi.

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Plaka yazıp başkasının HGS borcunu ödeme dönemi kapandı.

Plaka yazıp başkasının HGS borcunu ödeme dönemi kapandı.

Yıllardır milyonlarca sürücünün köprü ve otoyol geçişlerinde kullandığı HGS'de, bakiye yetersizliği nedeniyle oluşan ihlalli geçişlerin ödeme ekranı yenilendi. Önceki sistemde ödeme sayfasına herhangi bir plaka girildiğinde, o araca ait geçiş ihlali varsa borç doğrudan ödenebiliyordu. Bu sayede aile üyeleri ya da arkadaşlar, başkasına ait bir aracın borcunu birkaç tıkla kapatabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu kapı kapandı. Ödeme ekranı kullanıcıyı e-Devlet'e yönlendiriyor, giriş yapıldıktan sonra yalnızca kişinin adına kayıtlı araçlara ait kaçak geçişler listeleniyor. Başkasının plakasını sorgulayarak ödeme yapmak artık mümkün değil.

HGS borcunu ödemek için artık 9 adımı tamamlamak gerekiyor.

HGS borcunu ödemek için artık 9 adımı tamamlamak gerekiyor.

Değişiklikle birlikte ödeme sayfasına ulaşmak da eskisine göre daha uzun bir sürece dönüştü. Borcu kapatmak için toplam 9 adımlık bir işlem yapılması gerekiyor.

İlk olarak internet tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılıyor. Arama alanına 'Araçlarım' yazılıyor ve açılan listeden ilgili araç seçiliyor. 'Geçiş' sekmesine tıklandığında aracın otoyol ve köprü geçiş bilgileri ekrana geliyor. İhlalli geçiş varsa borçlar burada sıralanıyor. İlgili borcun yanındaki 'Ödeme yap' seçeneğiyle ödeme adımına geçiliyor ve kartla ödeme yapılarak işlem tamamlanıyor.

Emanet araçla HGS'den geçenler ücreti araç sahibine elden ödeyecek.

Yeni sistemin en çok hissedileceği kesimlerden biri, başkasının aracını kullananlar olacak. Bir arkadaşının ya da yakınının aracını emanet alıp HGS gişesinden geçen sürücü, araçtaki HGS etiketinde yeterli bakiye yoksa borcu artık kendisi ödeyemeyecek. Bu durumda geçişin ne kadar tuttuğunu araç sahibinden öğrenip tutarı ona elden vermesi gerekecek.

Süreyi kaçırmamak da büyük önem taşıyor. Mevcut düzenlemeye göre ihlalli geçişlerin 15 gün içinde ödenmemesi halinde, geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanıyor. Sürpriz bir cezayla karşılaşmak istemeyen araç sahiplerinin e-Devlet'teki 'Araçlarım' ekranını düzenli aralıklarla kontrol etmesi gerekiyor.

Kaynak: NTV

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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