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Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem: İdari Şartlara Uymayana 100 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek

Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem: İdari Şartlara Uymayana 100 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 09:53
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Araç muayene istasyonlarına yönelik denetim ve ceza kuralları değişti. 9 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği aynı gün yürürlüğe girdi; idari şartları ihlal eden istasyonlara 17 bin 376 liradan 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Denetimi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütecek.

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Teknik koşulların yanında istasyonların işletme ve idari şartları da artık denetim kapsamında.

Teknik koşulların yanında istasyonların işletme ve idari şartları da artık denetim kapsamında.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı 'Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 9 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak teknik ve fiziksel koşullar üzerinden yürüyen denetim, değişiklikle birlikte istasyonların işletme ve idari şartlarını da kapsıyor.

Personel, bildirim, arşivleme, raporlama ve hizmet süreçlerine dair yükümlülükler yeni bir fıkrayla 'idari şart' olarak tanımlandı. Yönetmeliğin 6, 9, 11, 12, 15, 17 ve 22. maddelerindeki yükümlülükler bu çerçevede idari şart sayılacak.

Cezalar üç kademeye ayrıldı: 17 bin 376 lira, 43 bin 447 lira ve 100 bin lira.

Cezalar üç kademeye ayrıldı: 17 bin 376 lira, 43 bin 447 lira ve 100 bin lira.

En düşük ceza 17 bin 376 lira. Bu kademe istasyon içi düzenlemeler, asgari çalışma şartları, personel bildirimleri ve usul kurallarındaki ihlalleri kapsıyor. Orta kademedeki 43 bin 447 liralık ceza ise muayene süreçlerindeki teknik aksaklıklar, cihaz ve donanım zorunlulukları gibi ara ihlallere uygulanacak.

En ağır yaptırım 100 bin lira. Bu tutarın muayene raporlarının düzenlenmesi, usulsüz işlem riskleri, yetkisiz ya da hileli süreçler ve kritik güvenlik maddelerindeki ihlaller için öngörüldüğü belirtiliyor. Türkiye Gazetesi cezaların 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında uygulanacağını, 100 bin liralık üst sınırın yönetmeliğin 12, 17 ve 22. maddelerindeki ihlallere bağlandığını aktardı.

Para cezalarının yanı sıra Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yaptırımlar da uygulanmaya devam edecek.

Para cezalarının yanı sıra Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yaptırımlar da uygulanmaya devam edecek.

İşletme belgesiyle yetkilendirilmiş olup temel teknik şartlara, muayene standartlarına ve Bakanlık talimatlarına uymayan işletmeciler için para cezasıyla yetinilmeyecek. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesindeki yaptırımlar da uygulanmaya devam edecek; bunlar arasında işletme yetkisinin geçici olarak durdurulması ya da iptali de yer alıyor.

Aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği'yle yenilenen idari para cezası karar tutanaklarına göre ise cezalara tebliğden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilecek. Ödeme süresi bir ay; bu süre içinde ödeme yapılırsa cezanın dörtte üçü tahsil edilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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