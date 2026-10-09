Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem: İdari Şartlara Uymayana 100 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek
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Araç muayene istasyonlarına yönelik denetim ve ceza kuralları değişti. 9 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği aynı gün yürürlüğe girdi; idari şartları ihlal eden istasyonlara 17 bin 376 liradan 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Denetimi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütecek.
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Teknik koşulların yanında istasyonların işletme ve idari şartları da artık denetim kapsamında.
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Cezalar üç kademeye ayrıldı: 17 bin 376 lira, 43 bin 447 lira ve 100 bin lira.
Para cezalarının yanı sıra Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yaptırımlar da uygulanmaya devam edecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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