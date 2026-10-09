Araç Muayene İstasyonlarında Yeni Dönem: İdari Şartlara Uymayana 100 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı 'Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 9 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak teknik ve fiziksel koşullar üzerinden yürüyen denetim, değişiklikle birlikte istasyonların işletme ve idari şartlarını da kapsıyor.

Personel, bildirim, arşivleme, raporlama ve hizmet süreçlerine dair yükümlülükler yeni bir fıkrayla 'idari şart' olarak tanımlandı. Yönetmeliğin 6, 9, 11, 12, 15, 17 ve 22. maddelerindeki yükümlülükler bu çerçevede idari şart sayılacak.