Meğer Frenleri Bitiriyormuş! Otomatik Vitesli Araçlarda Yokuş Aşağı İnerken Sakın Bu Hatayı Yapmayın
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Otomatik vitesli otomobillerde yokuş aşağı inerken vitesi N konumuna almak, pek çok sürücünün yakıt tasarrufu sağladığını düşündüğü bir alışkanlık. Ancak bu hareket motor frenini tamamen devre dışı bırakıyor. Araç hızlandıkça yük doğrudan frenlere biniyor ve sürücünün araç üzerindeki kontrolü zayıflayabiliyor.
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Vitesi N'ye alan sürücü, motor freninin sağladığı yavaşlatma etkisini bir anda kaybediyor.
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Vites boşa alınırsa ne olur?
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