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Meğer Frenleri Bitiriyormuş! Otomatik Vitesli Araçlarda Yokuş Aşağı İnerken Sakın Bu Hatayı Yapmayın

Meğer Frenleri Bitiriyormuş! Otomatik Vitesli Araçlarda Yokuş Aşağı İnerken Sakın Bu Hatayı Yapmayın

otomobil trafik
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:53
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Otomatik vitesli otomobillerde yokuş aşağı inerken vitesi N konumuna almak, pek çok sürücünün yakıt tasarrufu sağladığını düşündüğü bir alışkanlık. Ancak bu hareket motor frenini tamamen devre dışı bırakıyor. Araç hızlandıkça yük doğrudan frenlere biniyor ve sürücünün araç üzerindeki kontrolü zayıflayabiliyor.

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Vitesi N'ye alan sürücü, motor freninin sağladığı yavaşlatma etkisini bir anda kaybediyor.

Vitesi N'ye alan sürücü, motor freninin sağladığı yavaşlatma etkisini bir anda kaybediyor.

Manuel vitesli otomobillerden otomatiğe geçen sürücülerin bir kısmı, eski alışkanlıklarını yeni araçlarına da taşıyor. Bunların en yaygını, inişe geçildiğinde vitesi boşa almak. Oysa bu alışkanlık otomatik şanzımanlı araçlarda hem şanzıman hem de fren sistemi açısından sorun oluşturabiliyor.

Yokuş aşağı ilerlerken vites kolunu D konumundan N konumuna geçirmek, motor ile tekerlekler arasındaki tahrik bağlantısını kesiyor. Bu bağlantı koptuğu anda motor freni de devreden çıkıyor. Aracı kendiliğinden yavaşlatan etki ortadan kalktığı için hızı kontrol altında tutmanın tek yolu fren pedalına daha sık ve daha uzun süre basmak oluyor.

Sorun özellikle uzun ve dik inişlerde büyüyor. Motor freninden yararlanılmadığında frenler neredeyse aralıksız çalışmak zorunda kalıyor. Uzun süre yoğun biçimde kullanılan frenlerin sıcaklığı yükseliyor ve frenleme performansı düşebiliyor. Bu nedenle inişlerde aracın uygun sürüş konumunda, yani viteste tutulması gerekiyor.

Vites boşa alınırsa ne olur?

Vites boşa alınırsa ne olur?

Vitesi boşa alma alışkanlığının arkasındaki temel düşünce yakıt tasarrufu. Ne var ki bu inanç günümüz araçlarında pek karşılık bulmuyor. Modern otomobillerin önemli bir kısmında araç viteste ilerlerken gaz pedalı bırakıldığında motor kontrol sistemi yakıt enjeksiyonunu kesebiliyor ya da en düşük seviyeye indirebiliyor. Kısacası yokuş aşağı inerken N konumuna geçmek, beklenen tasarrufu sağlamıyor.

Otomatik vitesli araçlarda kaçınılması gereken tek hata bu da değil. İki ayağı aynı anda gaz ve fren pedallarında kullanmak, sık sık sert hızlanmak ve şanzımanı kullanım koşullarına aykırı biçimde zorlamak da uzun vadede soruna yol açabilecek davranışlar arasında yer alıyor. Su basmış bir yoldan geçildiğinde şanzıman bölümüne su ulaşırsa, şanzıman sıvısının kirlenme riski de ortaya çıkıyor.

Otomatik şanzıman sıvısı, sistemdeki parçaların yağlanması ve soğutulmasından bazı şanzıman tiplerinde hidrolik sistemin çalışmasına kadar kritik görevler üstleniyor. Bakım ve sıvı değişim aralıkları araca ve şanzıman tipine göre farklılık gösterdiği için üreticinin belirlediği bakım programının takip edilmesi gerekiyor.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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