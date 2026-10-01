Meğer Frenleri Bitiriyormuş! Otomatik Vitesli Araçlarda Yokuş Aşağı İnerken Sakın Bu Hatayı Yapmayın

Manuel vitesli otomobillerden otomatiğe geçen sürücülerin bir kısmı, eski alışkanlıklarını yeni araçlarına da taşıyor. Bunların en yaygını, inişe geçildiğinde vitesi boşa almak. Oysa bu alışkanlık otomatik şanzımanlı araçlarda hem şanzıman hem de fren sistemi açısından sorun oluşturabiliyor.

Yokuş aşağı ilerlerken vites kolunu D konumundan N konumuna geçirmek, motor ile tekerlekler arasındaki tahrik bağlantısını kesiyor. Bu bağlantı koptuğu anda motor freni de devreden çıkıyor. Aracı kendiliğinden yavaşlatan etki ortadan kalktığı için hızı kontrol altında tutmanın tek yolu fren pedalına daha sık ve daha uzun süre basmak oluyor.

Sorun özellikle uzun ve dik inişlerde büyüyor. Motor freninden yararlanılmadığında frenler neredeyse aralıksız çalışmak zorunda kalıyor. Uzun süre yoğun biçimde kullanılan frenlerin sıcaklığı yükseliyor ve frenleme performansı düşebiliyor. Bu nedenle inişlerde aracın uygun sürüş konumunda, yani viteste tutulması gerekiyor.