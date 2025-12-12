onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Uzmanlara Göre Otomatik Vitesli Arabalarda Dururken Vites Hangi Konumda Olmalı?

Uzmanlara Göre Otomatik Vitesli Arabalarda Dururken Vites Hangi Konumda Olmalı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2025 - 09:55

Otomatik şanzımanlı arabalar her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüye konfor sağlayan otomatik vitesli araçların rahatlığı avantaj gibi görünse de bazı dezavantajları da var. Otomatik vitesli araçların olası arızalarda büyük masraflar çıkarması insanları daha dikkatli olmaya yönlendiriyor. Peki, ışıklarda veya bekleme halinde vites konumunu N (neutral veya boşta) konumuna mı yoksa D (drive veya sürüş) konumuna almak mı daha doğru? Araba beklerken vites hangi konumda olmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vites konumu ne olmalı?

Vites konumu ne olmalı?

Uzmanlar genel olarak şu görüşte birleşiyor: Kısa süreli beklemelerde vites D'de bırakılmalıdır. Otomotiv mühendisleri ve sürüş uzmanları, modern otomatik şanzımanların durur vaziyette ve frene basılıyken D konumunda kalmaya uygun tasarlandığını ve bu durumlarda N konumuna gerek olmadığını belirtiyor. Hatta kısa süreli beklemelerde vitesi sürekli N'ye alıp tekrar D'ye geçirmek, şanzımanda aşınmayı artıracağı için şanzıman ömrünü bir nebze de olsa kısaltabilir.

Ayrıca D konumunda beklemek sürücünün trafik içerisinde gerçekleşebilecek ani bir durumda daha seri hareket etmesini sağlar.

N konumu ne zaman kullanılmalı?

N konumu ne zaman kullanılmalı?

Tabii ki N konumu da tamamen işlevsiz değil... Tren yolu geçişleri, çok uzun trafik ışıkları veya uzun süreli yol çalışmaları gibi 1 dakikayı aşacak duraklamalarda, vitesi N konumuna alıp el frenini çekmek önerilir. Bu, hem ayağın dinlenmesini sağlar hem de şanzıman üzerindeki stresi ve ısıyı kaldırır. Aracın arızalanması veya çekilmesi ve itilmesi gibi durumlarda da N konumu öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın