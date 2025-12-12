Uzmanlara Göre Otomatik Vitesli Arabalarda Dururken Vites Hangi Konumda Olmalı?

Uzmanlar genel olarak şu görüşte birleşiyor: Kısa süreli beklemelerde vites D'de bırakılmalıdır. Otomotiv mühendisleri ve sürüş uzmanları, modern otomatik şanzımanların durur vaziyette ve frene basılıyken D konumunda kalmaya uygun tasarlandığını ve bu durumlarda N konumuna gerek olmadığını belirtiyor. Hatta kısa süreli beklemelerde vitesi sürekli N'ye alıp tekrar D'ye geçirmek, şanzımanda aşınmayı artıracağı için şanzıman ömrünü bir nebze de olsa kısaltabilir.

Ayrıca D konumunda beklemek sürücünün trafik içerisinde gerçekleşebilecek ani bir durumda daha seri hareket etmesini sağlar.