Bitter Çikolatanın İçindeki Maddenin Yaşlanmayı Yavaşlatabileceği Ortaya Çıktı
Yeni bir araştırma, bitter çikolatada bulunan teobromin adlı maddenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeli taşıyabileceğini ortaya koydu. Çalışma, kanında daha yüksek teobromin seviyeleri olan kişilerin yaşlarına göre daha genç göründüğünü gösterdi.
Bilim insanları, bitter çikolatada bulunan bir bileşiğin yaşlanma sürecini yavaşlatma potansiyeli taşıdığını keşfetti.
Bell, “Bulgularımız, bitter çikolatanın temel bir bileşeninin daha genç kalmayla ilişkili olabileceğini gösteriyor,” ifadelerini kullandı.
Çalışmada DNA üzerindeki “metilasyon” işaretleri incelenerek yaşlanma hızı ve telomer uzunlukları değerlendirildi.
