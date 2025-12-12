onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bitter Çikolatanın İçindeki Maddenin Yaşlanmayı Yavaşlatabileceği Ortaya Çıktı

Bitter Çikolatanın İçindeki Maddenin Yaşlanmayı Yavaşlatabileceği Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 07:55

Yeni bir araştırma, bitter çikolatada bulunan teobromin adlı maddenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeli taşıyabileceğini ortaya koydu. Çalışma, kanında daha yüksek teobromin seviyeleri olan kişilerin yaşlarına göre daha genç göründüğünü gösterdi.

Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2025/1...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanları, bitter çikolatada bulunan bir bileşiğin yaşlanma sürecini yavaşlatma potansiyeli taşıdığını keşfetti.

Bilim insanları, bitter çikolatada bulunan bir bileşiğin yaşlanma sürecini yavaşlatma potansiyeli taşıdığını keşfetti.

King’s College London’daki epigenomik araştırma grubunun lideri Jordana Bell’in önderliğindeki çalışma, bitter çikolatada bulunan teobrominin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Bell, “Bulgularımız, bitter çikolatanın temel bir bileşeninin daha genç kalmayla ilişkili olabileceğini gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Bell, “Bulgularımız, bitter çikolatanın temel bir bileşeninin daha genç kalmayla ilişkili olabileceğini gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Ancak Bell, insanların daha fazla çikolata tüketmesi gerektiğini önermediklerini de vurguladı.

Araştırmada İngiltere’den 509, Almanya’dan ise 1.160 katılımcının kanında teobromin düzeyleri incelendi. Sonuçlar, kanında daha yüksek teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlarının, gerçek yaşlarına kıyasla daha genç göründüğünü gösterdi. Biyolojik yaş, bir kişinin vücut sağlığı ve işleyişine göre tahmini yaşını ifade ediyor; genetik, yaşam tarzı ve çevresel etkenler bu yaş üzerinde etkili oluyor.

Çalışmada DNA üzerindeki “metilasyon” işaretleri incelenerek yaşlanma hızı ve telomer uzunlukları değerlendirildi.

Telomerler, kromozomların uçlarını koruyan yapılar ve kısalmaları, yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklarla bağlantılı bulunuyor.

Bitter çikolata daha önce kalp sağlığı başta olmak üzere çeşitli faydalarla ilişkilendirilmişti. Oxford Üniversitesi’nden Doç. Dimitrios Koutoukidis, çalışmanın ilginç bir bağlantıyı ortaya koyduğunu belirtse de, teobromin seviyelerinin çikolata tüketimiyle nasıl değiştiği ve bunun sağlık üzerindeki etkilerinin henüz net olmadığını söyledi. Koutoukidis, “Çikolatanın içerdiği şeker ve yağ da göz önünde bulundurulmalı, bu yüzden tüketim küçük miktarlarda ve ara sıra olmalı” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın