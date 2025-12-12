Bitter Çikolatanın İçindeki Maddenin Yaşlanmayı Yavaşlatabileceği Ortaya Çıktı

Ancak Bell, insanların daha fazla çikolata tüketmesi gerektiğini önermediklerini de vurguladı.

Araştırmada İngiltere’den 509, Almanya’dan ise 1.160 katılımcının kanında teobromin düzeyleri incelendi. Sonuçlar, kanında daha yüksek teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlarının, gerçek yaşlarına kıyasla daha genç göründüğünü gösterdi. Biyolojik yaş, bir kişinin vücut sağlığı ve işleyişine göre tahmini yaşını ifade ediyor; genetik, yaşam tarzı ve çevresel etkenler bu yaş üzerinde etkili oluyor.