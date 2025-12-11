onedio
2025 Yılında Doktorlara En Yüksek Maaş Ödeyen Ülkeler Belli Oldu

2025 Yılında Doktorlara En Yüksek Maaş Ödeyen Ülkeler Belli Oldu

11.12.2025 - 15:10

2025 verilerine göre doktor maaşlarında dünya genelinde ciddi farklılıklar gözlemleniyor. Bazı ülkeler, sağlık çalışanlarına sundukları yüksek gelirlerle öne çıkarken Türkiye hala sıralamada altlarda yer alıyor. Uzmanlık ve deneyim fark etmeksizin doktorların yıllık kazançları ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösteriyor.

İşte dünyada doktorların en çok kazandığı 10 ülke...

2025'te doktorlara en yüksek maaşı veren ülkeler belli oldu.

2025’te doktorlara en yüksek maaşı veren ülkeler belli oldu.

Dünya genelinde sağlık sektöründeki ücret farklılıkları, ekonomik yapılar ve sağlık sistemlerinin finansal dinamikleri bu yıl da keskin bir fark yarattı. Uluslararası karşılaştırmalar, belirli ülkelerin doktor maaşlarında açık ara öne çıktığını gösteriyor.

Listenin başında İsviçre yer alıyor.

Listenin başında İsviçre yer alıyor.

Son verilere göre İsviçre’de doktorlar ortalama yıllık 264 bin ila 388 bin dolar aralığında gelir elde ediyor. Bu, hem uzman doktorlar hem de deneyimli pratisyenler için dünyanın en üst seviyelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İsviçre'yi yakından takip eden ülke ABD.

İsviçre’yi yakından takip eden ülke ABD.

ABD’de doktor maaşları sektöre ve uzmanlığa göre değişse de 260 bin–316 bin dolar civarında seyrediyor, bu da birçok tıp mezununun Amerika’yı tercih etmesine neden oluyor.

İşte Doktorların En Çok Maaş Aldığı 10 Ülke

İşte Doktorların En Çok Maaş Aldığı 10 Ülke

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, birçok ülkede doktorlara ödenen yıllık ortalama ücretlerle karşılaştırıldığında ilk 10’un çok gerisinde, dünya genelinde yaklaşık 40 ülke içinde sonlara yakın bir sırada yer alıyor.

