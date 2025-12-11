onedio
Haftalık 100 Bin Sterlin Harcadı! 38 Milyon Sterlini Kısa Zamanda Bitiren Piyango Zengininin İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
11.12.2025 - 12:53

EuroMillions’tan çıkan dev ikramiyeyle bir anda ülkenin en tanınan talihlilerinden biri haline gelen Colin Weir’in servetini nasıl tükettiği, ölümünden sonra ortaya çıkan belgelerle yeniden gündemde. Weir’in lüks harcamalardan bağışlara, spor kulübü yatırımlarından yarış atlarına uzanan alışkanlıkları, sekiz yıl içinde 38 milyon sterlinlik bir erimeye yol açtı.

Gelin, o hikayeye hep birlikte bakalım...

2011’de EuroMillions’tan 161 milyon sterlin kazanarak ülke gündemine oturan Colin Weir’in servetini nasıl harcadığı, ölümünden sonra belgelerle ortaya çıktı.

Weir’in sekiz yılda yaklaşık 38 milyon sterlini tükettiği ve haftalık harcamasının 100 bin sterline ulaştığı belirlendi.

Kuzey Ayrshire’ın Largs kasabasından olan ve bir dönem STV’de çalışan Weir, büyük ikramiyenin ardından lüks araçlardan tatillere, gayrimenkul yatırımlarından yakın çevresinin borçlarını kapatmaya kadar geniş bir alanda yüksek harcamalara imza attı. Belgeler, Weir’in aynı zamanda kayda değer miktarda bağış yaptığını ve toplumsal projelere destek verdiğini gösteriyor.

Weir, Partick Thistle futbol kulübünün yüzde 55 hissesini satın alarak kulübün yeniden topluluk yapısına dönmesini hedefledi.

Üç yarış atı edindi; “If You Say Run” adlı İrlandalı kısrak ile Knighted ve Felony isimli iki İngiliz atı bunlar arasında yer aldı.

Eşi Christine ile birlikte kurdukları Weir Charitable Trust aracılığıyla İskoçya genelindeki yerel gruplara ve küçük derneklere maddi destek sağlandı. Çift, Largs Thistle’a 800 bin sterlin bağışladı; genç tenisçi Ross Wilson’ın Andy Murray’in eğitim aldığı akademide çalışması için 50 bin sterlinlik sponsorluğa imza attı. 2012’de 13 yaşındaki Kieran Maxwell’in protez bacak masrafını da üstlendikleri biliniyor.

Weir’in siyasi bağışları da dikkat çekiciydi. SNP ve İskoçya’nın bağımsızlık kampanyalarına destek veren Weir için, ölümünün ardından dönemin İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon “bağımsızlık hareketinin gerçek dostu” ifadelerini kullanmıştı.

Colin Weir, 2019’da, eşinden boşandıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

