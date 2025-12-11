Haftalık 100 Bin Sterlin Harcadı! 38 Milyon Sterlini Kısa Zamanda Bitiren Piyango Zengininin İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.ladbible.com/news/uk-news...
EuroMillions’tan çıkan dev ikramiyeyle bir anda ülkenin en tanınan talihlilerinden biri haline gelen Colin Weir’in servetini nasıl tükettiği, ölümünden sonra ortaya çıkan belgelerle yeniden gündemde. Weir’in lüks harcamalardan bağışlara, spor kulübü yatırımlarından yarış atlarına uzanan alışkanlıkları, sekiz yıl içinde 38 milyon sterlinlik bir erimeye yol açtı.
Gelin, o hikayeye hep birlikte bakalım...
2011’de EuroMillions’tan 161 milyon sterlin kazanarak ülke gündemine oturan Colin Weir’in servetini nasıl harcadığı, ölümünden sonra belgelerle ortaya çıktı.
Weir, Partick Thistle futbol kulübünün yüzde 55 hissesini satın alarak kulübün yeniden topluluk yapısına dönmesini hedefledi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
