Haftalık 100 Bin Sterlin Harcadı! 38 Milyon Sterlini Kısa Zamanda Bitiren Piyango Zengininin İlginç Hikayesi

Üç yarış atı edindi; “If You Say Run” adlı İrlandalı kısrak ile Knighted ve Felony isimli iki İngiliz atı bunlar arasında yer aldı.

Eşi Christine ile birlikte kurdukları Weir Charitable Trust aracılığıyla İskoçya genelindeki yerel gruplara ve küçük derneklere maddi destek sağlandı. Çift, Largs Thistle’a 800 bin sterlin bağışladı; genç tenisçi Ross Wilson’ın Andy Murray’in eğitim aldığı akademide çalışması için 50 bin sterlinlik sponsorluğa imza attı. 2012’de 13 yaşındaki Kieran Maxwell’in protez bacak masrafını da üstlendikleri biliniyor.

Weir’in siyasi bağışları da dikkat çekiciydi. SNP ve İskoçya’nın bağımsızlık kampanyalarına destek veren Weir için, ölümünün ardından dönemin İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon “bağımsızlık hareketinin gerçek dostu” ifadelerini kullanmıştı.

Colin Weir, 2019’da, eşinden boşandıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.