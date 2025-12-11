86 Yaşındaki Adam, Ağzına Kaçan Yaprağı Yere Tükürdüğü Gerekçesiyle 14 Bin Lira Para Cezasına Çarptırıldı

Tam bu sırada devreye giren yerel çevre zabıtasının, durumu “tükürme” olarak değerlendirip ceza kestiği ifade edildi. Marsh’ın yaprağı göstererek kendini açıklamaya çalışmasına rağmen görevlinin tutumunu sürdürdüğü iddia edildi.

BBC’ye konuşan Marsh, bir başka yürüyüşünde burnunu silmek için mendilini çıkarırken bile takip edilip sorgulandığını öne sürdü. Olayın ardından itiraz süreci başlatıldı ve 250 sterlinlik ceza 150 sterline düşürüldü. Marsh ise indirilen cezayı ödediğini doğruladı.

Doğu Lindsey Bölge Konseyi (ELDC), ekiplerin yalnızca “çevre suçu işlendiğinin açıkça görüldüğü” durumlarda müdahalede bulunduğunu ve uygulamaların herhangi bir grubu hedef almadığını vurguladı. Konsey yetkilileri, amaçlarının çevreyi korumak ve toplumda davranış değişikliği sağlamak olduğunu belirtti.