86 Yaşındaki Adam, Ağzına Kaçan Yaprağı Yere Tükürdüğü Gerekçesiyle 14 Bin Lira Para Cezasına Çarptırıldı
İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yürüyüş yapan 86 yaşındaki Roy Marsh, nefesiyle içine çektiği bir yaprağı öksürerek yere attığı gerekçesiyle 250 sterlin (yaklaşık 14 bin lira) değerinde para cezası aldı. Astım ve kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı adam, kendini ifade etmeye çalışsa da görevli ekiplerin tutumu nedeniyle cezanın kesildiğini belirterek yaşananları “ölçüsüz ve gereksiz” olarak nitelendirdi.
Kaynak: The Guardian
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
86 yaşındaki Roy Marsh isimli bir adam, Lincolnshire’ın Skegness bölgesinde yürüyüş sırasında ağzına kaçan yaprağı tükürdüğü gerekçesiyle 250 sterlin para cezasına çarptırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımda, astım ve kalp rahatsızlığı bulunan Marsh’ın yürüyüş esnasında küçük bir yaprağı nefesiyle içine çektiği, ardından boğazına kaçan yaprağı öksürerek dışarı çıkardığı belirtildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın