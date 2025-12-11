onedio
86 Yaşındaki Adam, Ağzına Kaçan Yaprağı Yere Tükürdüğü Gerekçesiyle 14 Bin Lira Para Cezasına Çarptırıldı

Metehan Bozkurt
11.12.2025 - 10:29

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yürüyüş yapan 86 yaşındaki Roy Marsh, nefesiyle içine çektiği bir yaprağı öksürerek yere attığı gerekçesiyle 250 sterlin (yaklaşık 14 bin lira) değerinde para cezası aldı. Astım ve kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı adam, kendini ifade etmeye çalışsa da görevli ekiplerin tutumu nedeniyle cezanın kesildiğini belirterek yaşananları “ölçüsüz ve gereksiz” olarak nitelendirdi.

Kaynak: The Guardian

86 yaşındaki Roy Marsh isimli bir adam, Lincolnshire’ın Skegness bölgesinde yürüyüş sırasında ağzına kaçan yaprağı tükürdüğü gerekçesiyle 250 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Olay, yaşlı adamın kızı Jane Fitzpatrick’in sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gündeme taşındı.

Paylaşımda, astım ve kalp rahatsızlığı bulunan Marsh’ın yürüyüş esnasında küçük bir yaprağı nefesiyle içine çektiği, ardından boğazına kaçan yaprağı öksürerek dışarı çıkardığı belirtildi.

Tam bu sırada devreye giren yerel çevre zabıtasının, durumu “tükürme” olarak değerlendirip ceza kestiği ifade edildi. Marsh’ın yaprağı göstererek kendini açıklamaya çalışmasına rağmen görevlinin tutumunu sürdürdüğü iddia edildi.

BBC’ye konuşan Marsh, bir başka yürüyüşünde burnunu silmek için mendilini çıkarırken bile takip edilip sorgulandığını öne sürdü. Olayın ardından itiraz süreci başlatıldı ve 250 sterlinlik ceza 150 sterline düşürüldü. Marsh ise indirilen cezayı ödediğini doğruladı.

Doğu Lindsey Bölge Konseyi (ELDC), ekiplerin yalnızca “çevre suçu işlendiğinin açıkça görüldüğü” durumlarda müdahalede bulunduğunu ve uygulamaların herhangi bir grubu hedef almadığını vurguladı. Konsey yetkilileri, amaçlarının çevreyi korumak ve toplumda davranış değişikliği sağlamak olduğunu belirtti.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
