Kocaeli'de Market Çalışanı Çöpe Atacağı Poşetten 60 Bin Dolar Buldu

Kocaeli'de Market Çalışanı Çöpe Atacağı Poşetten 60 Bin Dolar Buldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 09:30

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah saatlerinde temizlik yapan bir market çalışanı, işletme önünde bulunan kargo poşetini çöpe atmak isterken içindeki yüklü miktardaki parayı fark etti. Dolar destelerini gören çalışan, durumu derhal market müdürüne bildirerek poşeti polis ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede poşette toplam 60 bin dolar bulunduğu tespit edilirken, paranın sahibini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/kocaeli-haberl...
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah temizliği yapan bir market çalışanı, ağacın altında unutulmuş gibi duran kargo poşetini çöpe atmak isterken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sabah temizliği yapan bir market çalışanı, ağacın altında unutulmuş gibi duran kargo poşetini çöpe atmak isterken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

İHA'nı paylaştığına göre, poşetin içinden deste deste dolar çıktığını gören çalışan, durumu hemen market müdürüne bildirdi.

Müdürle birlikte parayı kontrol eden ekip, hiç tereddüt etmeden Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne giderek teslim etti. Polis tarafından yapılan sayımda poşetin içinde toplam 60 bin dolar (yaklaşık 2.5 milyon TL) bulunduğu resmi tutanakla kayıt altına alındı.

Paranın kime ait olduğunun belirlenmesi için emniyetin inceleme başlattığı öğrenildi.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
