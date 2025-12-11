Kocaeli'de Market Çalışanı Çöpe Atacağı Poşetten 60 Bin Dolar Buldu
Kaynak: https://www.iha.com.tr/kocaeli-haberl...
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah saatlerinde temizlik yapan bir market çalışanı, işletme önünde bulunan kargo poşetini çöpe atmak isterken içindeki yüklü miktardaki parayı fark etti. Dolar destelerini gören çalışan, durumu derhal market müdürüne bildirerek poşeti polis ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede poşette toplam 60 bin dolar bulunduğu tespit edilirken, paranın sahibini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah temizliği yapan bir market çalışanı, ağacın altında unutulmuş gibi duran kargo poşetini çöpe atmak isterken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın