Otonom Robotla Avrupa Üçüncüsü Olan Meslek Liseliler Zirveyi Hedefliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 15:19

Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, otonom robotları 'ARO-1' ile Avrupa üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. AROTEK takımı, kısa sürede yoğun bir çalışma ile tasarladıkları robotla yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda önemli dereceler kazandı. Öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve Çekya’da düzenlenecek yarışmalardan birincilikle dönmeyi hedefliyor. Öğretmenler, öğrencilerin hem teknik bilgi hem de güncel teknolojilerle donanmış şekilde yetiştiklerini vurguluyor.

Kaynak: AA

Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, otonom robot alanında Avrupa çapında dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında görevli öğretmenlerin öncülüğünde kurulan AROTEK takımı, sadece üç öğrenciden oluşmasına rağmen büyük bir azimle çalışarak 'ARO-1' isimli robotu geliştirdi.

Takım, robotu tasarlamak için normalde altı ay sürecek çalışmayı yoğun bir tempo ile yalnızca iki ayda tamamladı.

Üretilen robot, yurt içi yarışmalarda bir dizi derece kazanmasının ardından, Bükreş’te düzenlenen 'Robo Challenge' yarışmasında 30 ülkeden 1171 robot arasında 'çizgi izleyen' kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Başarılarıyla gurur duyan öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve Çekya’da düzenlenecek yarışmalardan birincilikle dönmeyi hedefliyor.

Takım üyelerinden Ömer Faruk Gökalp, yarışmalara katılmak ve her birinde ilk üçe girmek için hazırlıklarını şimdiden sürdürdüklerini ifade etti. Burak Bilal Çalışkan ise kürsüde İstiklal Marşı’nı dinlemenin kendilerini duygulandırdığını belirterek, gelecek yıl daha büyük bir başarı elde etmek için çalışacaklarını söyledi.

Öğretmenler Önder Özay ve Coşkun Sabuncu, öğrencilerin sadece teknik bilgiyle değil, yapay zeka ve Endüstri 4.0 gibi güncel teknolojilerle donanmış olarak yetiştiklerini vurguladı.

Uluslararası başarılarının, takımın potansiyelini ve gelecekteki hedeflerini gözler önüne serdiğini belirten Özay, önümüzdeki yarışmalardan da zaferle dönmeyi amaçladıklarını ifade etti.

