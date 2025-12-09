Otonom Robotla Avrupa Üçüncüsü Olan Meslek Liseliler Zirveyi Hedefliyor

Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, otonom robotları 'ARO-1' ile Avrupa üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. AROTEK takımı, kısa sürede yoğun bir çalışma ile tasarladıkları robotla yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda önemli dereceler kazandı. Öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve Çekya’da düzenlenecek yarışmalardan birincilikle dönmeyi hedefliyor. Öğretmenler, öğrencilerin hem teknik bilgi hem de güncel teknolojilerle donanmış şekilde yetiştiklerini vurguluyor.

Kaynak: AA