Otonom Robotla Avrupa Üçüncüsü Olan Meslek Liseliler Zirveyi Hedefliyor
Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, otonom robotları 'ARO-1' ile Avrupa üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. AROTEK takımı, kısa sürede yoğun bir çalışma ile tasarladıkları robotla yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda önemli dereceler kazandı. Öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve Çekya’da düzenlenecek yarışmalardan birincilikle dönmeyi hedefliyor. Öğretmenler, öğrencilerin hem teknik bilgi hem de güncel teknolojilerle donanmış şekilde yetiştiklerini vurguluyor.
Kaynak: AA
Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, otonom robot alanında Avrupa çapında dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Takım, robotu tasarlamak için normalde altı ay sürecek çalışmayı yoğun bir tempo ile yalnızca iki ayda tamamladı.
Başarılarıyla gurur duyan öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve Çekya’da düzenlenecek yarışmalardan birincilikle dönmeyi hedefliyor.
Öğretmenler Önder Özay ve Coşkun Sabuncu, öğrencilerin sadece teknik bilgiyle değil, yapay zeka ve Endüstri 4.0 gibi güncel teknolojilerle donanmış olarak yetiştiklerini vurguladı.
