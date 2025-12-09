onedio
Bahis Soruşturması Yeni Malatyaspor’u Vurdu: Küme Düşmeleri Kesinleşti

Bahis Soruşturması Yeni Malatyaspor’u Vurdu: Küme Düşmeleri Kesinleşti

09.12.2025 - 14:48

TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusu ceza alan Yeni Malatyaspor, üst üste iki maça sahaya çıkamayınca resmen küme düştü.

Bir zamanlar Kocaelispor’a 7 ve 9 gollü tarihi maçlar yaşatan, attığı her golden sonra koşarak santraya dönen Yeni Malatyaspor’dan bugün eser kalmadı.

Kasım 2025’te TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), soruşturma kapsamında 7 oyuncuya hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu oyuncuların yokluğu, kulübün saha içi kadro sıkıntısını derinleştirdi. Daha önceki mali sorunlar ve deprem kaynaklı altyapı sıkıntılarıyla birleşen bu durum, Yeni Malatyaspor’un 12 maçta yalnızca 2 puan toplamasına ve -43 puanla ligin son sırasında yer almasına yol açtı.

Sonuç olarak; Adanaspor deplasmanına çıkamayan kulüp hükmen 3-0 mağlup sayıldı, ardından Isparta 32 Spor karşılaşmasına da sahaya çıkamadı. Kurallara göre bir sezon içinde iki maça çıkmayan takım, otomatik olarak ligden düşürüldü. Böylece Türkiye futbolunun Süper Lig efsanelerinden biri, geri dönülemez bir düşüş yaşayarak alt lige geriledi.

