Oyuncak Bebeğe Gerçek Bir Bebekmiş Gibi Bakıcılık Yapan Kadın İzleyenleri Ürküttü

Oyuncak Bebeğe Gerçek Bir Bebekmiş Gibi Bakıcılık Yapan Kadın İzleyenleri Ürküttü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
09.12.2025 - 12:51

Geçtiğimiz günlerde bir kadının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncak bir bebeği gerçek bir bebek gibi sevip özenle ilgilenen kadın, izleyenleri hem şaşırttı hem de epey düşündürdü. Videonun başından sonuna tam olarak ne olup bittiğini anlamak kolay olmasa da görüntüler sosyal medya kullanıcılarından yoğun yorum aldı.

İsterseniz önce o anları beraber izleyelim...

Geçtiğimiz günlerde bir kadının paylaşımı kısa zamanda gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir kadının paylaşımı kısa zamanda gündem oldu.

Oyuncak bir bebeği adeta gerçek bir bebekmiş gibi sevip ilgilenen kadın, izleyenlere uzun uzun hayatı sorgulattı. Videonun başından sonuna neler döndüğünü pek anlayamasak da videoya sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
