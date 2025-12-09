Oyuncak Bebeğe Gerçek Bir Bebekmiş Gibi Bakıcılık Yapan Kadın İzleyenleri Ürküttü

Geçtiğimiz günlerde bir kadının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncak bir bebeği gerçek bir bebek gibi sevip özenle ilgilenen kadın, izleyenleri hem şaşırttı hem de epey düşündürdü. Videonun başından sonuna tam olarak ne olup bittiğini anlamak kolay olmasa da görüntüler sosyal medya kullanıcılarından yoğun yorum aldı.
İsterseniz önce o anları beraber izleyelim...
Geçtiğimiz günlerde bir kadının paylaşımı kısa zamanda gündem oldu.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
