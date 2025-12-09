Telefon ya da Televizyon Değil: En Çok Radyasyon Yayan Eşyalar Açıklandı
Evdeki elektroniklerin çoğu çalışırken bir miktar enerji yayıyor ama hangi eşyanın bu konuda zirvede olduğunu çoğumuz yanlış biliyoruz. Uzmanların son değerlendirmeleri, akla ilk gelen telefon ya da televizyonu değil, evde neredeyse her gün yanından geçip gittiğimiz bambaşka bir cihazı öne çıkarıyor. Basit görünen bu aletin düşündüğümüzden daha yüksek seviyede alan oluşturabildiği belirtilirken asıl belirleyici faktörün kullanım sırasında ne kadar yakın durduğumuz olduğu vurgulanıyor.
Evdeki elektronikler çalışırken bir miktar elektromanyetik alan oluşturuyor.
En yüksek EMF seviyeleri genellikle güçlü motorlara ve yüksek akıma sahip cihazlarda görülüyor.
Modern televizyonların ise eski tüplü modellere kıyasla EMF yayılımı oldukça düşük.
