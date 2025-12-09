onedio
Telefon ya da Televizyon Değil: En Çok Radyasyon Yayan Eşyalar Açıklandı

09.12.2025 - 09:36

Evdeki elektroniklerin çoğu çalışırken bir miktar enerji yayıyor ama hangi eşyanın bu konuda zirvede olduğunu çoğumuz yanlış biliyoruz. Uzmanların son değerlendirmeleri, akla ilk gelen telefon ya da televizyonu değil, evde neredeyse her gün yanından geçip gittiğimiz bambaşka bir cihazı öne çıkarıyor. Basit görünen bu aletin düşündüğümüzden daha yüksek seviyede alan oluşturabildiği belirtilirken asıl belirleyici faktörün kullanım sırasında ne kadar yakın durduğumuz olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/telefon-veya...
Evdeki elektronikler çalışırken bir miktar elektromanyetik alan oluşturuyor.

Ancak bu alanlar, çoğu kişinin aklına gelen nükleer ya da tıbbi kaynaklı iyonlaştırıcı radyasyonla aynı sınıfta değil. Uzmanlar, ev aletlerinin yaydığı EMF’nin DNA’yı zedeleyecek güçte olmadığını fakat bazı cihazların diğerlerine göre daha yüksek seviyeler yaratabildiğini belirtiyor.

En yüksek EMF seviyeleri genellikle güçlü motorlara ve yüksek akıma sahip cihazlarda görülüyor.

Mikrodalga fırınlar çalışırken özellikle yakın mesafede daha yoğun bir alan oluşturuyor, birkaç adım uzaklaşmak maruziyeti hızla azaltıyor. Eski tip elektrikli süpürgeler yüksek manyetik alanlarıyla bilinirken robot süpürgeler daha düşük seviyelerde çalışıyor. Su ısıtıcıları ise kısa sürede yüksek akım çektiği için yüzeyine çok yaklaşıldığında daha yüksek değerler gösterebiliyor.

Modern televizyonların ise eski tüplü modellere kıyasla EMF yayılımı oldukça düşük.

Normal izleme mesafesinde risk oluşturacak bir seviyeye ulaşmıyorlar.

Kablosuz cihazlar radyo frekansı yayıyor olsa da büyük sağlık kurumları, Wi-Fi yönlendiricileri ve cep telefonlarının tipik kullanım koşullarında bilinen bir sağlık riski oluşturduğuna dair kanıt bulunmadığını aktarıyor. Ev ortamındaki RF seviyeleri, güçlü motorlu cihazların oluşturduğu EMF’den daha düşük kabul ediliyor.

Uzmanların özellikle vurguladığı nokta mesafe. EMF, kaynaktan uzaklaştıkça çok hızlı bir şekilde azalıyor. Yaklaşık 30 santimetrelik bir uzaklık bile maruziyeti ciddi oranda düşürüyor. Bu nedenle güçlü cihazlar çalışırken birkaç adım geride durmak yeterli görülüyor.

