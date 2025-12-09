Telefon ya da Televizyon Değil: En Çok Radyasyon Yayan Eşyalar Açıklandı

Normal izleme mesafesinde risk oluşturacak bir seviyeye ulaşmıyorlar.

Kablosuz cihazlar radyo frekansı yayıyor olsa da büyük sağlık kurumları, Wi-Fi yönlendiricileri ve cep telefonlarının tipik kullanım koşullarında bilinen bir sağlık riski oluşturduğuna dair kanıt bulunmadığını aktarıyor. Ev ortamındaki RF seviyeleri, güçlü motorlu cihazların oluşturduğu EMF’den daha düşük kabul ediliyor.

Uzmanların özellikle vurguladığı nokta mesafe. EMF, kaynaktan uzaklaştıkça çok hızlı bir şekilde azalıyor. Yaklaşık 30 santimetrelik bir uzaklık bile maruziyeti ciddi oranda düşürüyor. Bu nedenle güçlü cihazlar çalışırken birkaç adım geride durmak yeterli görülüyor.