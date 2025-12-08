onedio
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 15:43

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.

Gonca Vuslateri'nin kiraz isyanından çay, gofret ve sigarayla beslenen Rsütem Dede'ye birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.

Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…

Bu hafta X'te en çok konuşulan şeylerden ilki din öğretmeninin kombiniydi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin isyanı da viral olan ve çok konuşulan olaylardan bir tanesiydi.

İlginç ilişkiler görmeye alışığız ama...

Muş'ta çay, gofret ve sigarayla beslenen Rüstem Dede'yi de unutmayalım...

Bir çalışan, gün sonu yerine ay sonu aldığı için pos cihazıyla renkli anlar yaşamıştı.

Pide yerine 'karnıyarık' yapan kullanıcı.

Bazılarımızın damak tadı her ne kadar farklı olsa da bu görüntü birçok kişiye hayatı sorgulattı, goygoy malzemesi oldu.

Papa'nın İznik ziyareti sonrası İznik'teki kiralara zam gelmesi...

Ufak bir yanlış neredeyse kalpten götürüyordu...

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı 'pameranti' kullanıcı isimli bir X kullanıcısı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçu iddiasıyla tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Ancak tutuklama kararı çıkan kişinin kullanıcı ismi 'pamenarti' idi. Olay kısa zamanda gündem oldu, kullanıcı küçük çaplı kalp krizi geçirdi.

Spotify ile birlikte Google'da aratılanlar da goygoy malzemesi olmuştu.

Özellikle mangonun nasıl yeniliğinin aratılması bazılarımıza ufaktan kötü hissettirdi. Öyle ki bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de 2025 yılında en çok aratılanlardı.

Kaçıranlar için:

Spotify Wrapped ayrıca kullanıcıların zevkine göre dinleme yaşlarını da hesaplamıştı.

"Wrapped" kültürüne Ryanair de katıldı.

2025 yılında yapılan Türkiye seyahatleri mizah yoluyla ele alındı. '3000 kez Türkiye uçuşlarından söz edildi. Bu da 180 bin yeni saçlı kafa ve 240 bin protez diş ediyor' yazıldı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
