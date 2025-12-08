Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar
Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.
Gonca Vuslateri'nin kiraz isyanından çay, gofret ve sigarayla beslenen Rsütem Dede'ye birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.
Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin isyanı da viral olan ve çok konuşulan olaylardan bir tanesiydi.
İlginç ilişkiler görmeye alışığız ama...
Bir çalışan, gün sonu yerine ay sonu aldığı için pos cihazıyla renkli anlar yaşamıştı.
Pide yerine 'karnıyarık' yapan kullanıcı.
Papa'nın İznik ziyareti sonrası İznik'teki kiralara zam gelmesi...
Ufak bir yanlış neredeyse kalpten götürüyordu...
Spotify ile birlikte Google'da aratılanlar da goygoy malzemesi olmuştu.
"Wrapped" kültürüne Ryanair de katıldı.
