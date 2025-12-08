Bilim İnsanları Açıkladı: Erkek Cinsiyetini Belirleyen Y Kromozomu Risk Altında

Hughes ve ekibinin primatlar üzerinde yaptığı analizler, Y kromozomunun düşündüğümüz kadar kırılgan olmayabileceğini ortaya koyuyor. Ekibe göre kromozom uzun süredir nispeten dengeli bir yapıya sahip.

Doğadan İlginç Örnekler de Var!

Bazı memeli türlerinde Y kromozomunun tamamen ortadan kalktığı biliniyor. Bu türler cinsiyeti belirleme görevini farklı genlere devrederek yaşamaya devam ediyor. Bilim insanları, bu örneklerin insan evrimi açısından yol gösterici olabileceğini söylüyor.

Araştırmalar ayrıca Y kromozomundaki gen kaybının lineer bir hızla ilerlemediğini, bazı dönemlerde durup bazı dönemlerde hızlanabildiğini gösteriyor. Bu da geleceğe dair net bir tahmin yapmayı zorlaştırıyor.