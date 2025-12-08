İstanbul’da Aidat Krizi Büyüyor: 117 Bin Aile Yükselen Giderler Yüzünden Evini Terk Etti
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/istanbul-da-...
İstanbul’da son bir yılda sessiz ama etkisi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Art arda gelen aidat zamları, pek çok aile için bütçe dengelerini altüst ederken özellikle büyük sitelerde giderlerin kira bedelleriyle yarışır hale gelmesi, kentte ciddi bir göçü tetikledi. TÜİK verilerine göre yalnızca İstanbul’da 117 bin aile, yüksek aidatlar nedeniyle evini bırakıp daha uygun maliyetli bölgelere taşınmak zorunda kaldı. Artışların hız kesmemesi ise hem sakinleri hem de yönetimleri yeni düzenlemeler konusunda adım atmaya zorluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da son bir yıldır hızla yükselen aidatlar, artık yalnızca bütçeleri zorlayan bir kalem olmaktan çıkıp yüz binlerce kişinin yaşam yerini değiştiren bir faktöre dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ödemeyen evden çıkarılıyor”
Güllü, site toplantılarında kararların yazılı olarak şerh düşülmesinin önemine dikkat çekiyor.
Ocak ayında yeni zam dalgası gelebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın