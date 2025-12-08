onedio
İstanbul’da Aidat Krizi Büyüyor: 117 Bin Aile Yükselen Giderler Yüzünden Evini Terk Etti

İstanbul’da Aidat Krizi Büyüyor: 117 Bin Aile Yükselen Giderler Yüzünden Evini Terk Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 11:29

İstanbul’da son bir yılda sessiz ama etkisi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Art arda gelen aidat zamları, pek çok aile için bütçe dengelerini altüst ederken özellikle büyük sitelerde giderlerin kira bedelleriyle yarışır hale gelmesi, kentte ciddi bir göçü tetikledi. TÜİK verilerine göre yalnızca İstanbul’da 117 bin aile, yüksek aidatlar nedeniyle evini bırakıp daha uygun maliyetli bölgelere taşınmak zorunda kaldı. Artışların hız kesmemesi ise hem sakinleri hem de yönetimleri yeni düzenlemeler konusunda adım atmaya zorluyor.

İstanbul’da son bir yıldır hızla yükselen aidatlar, artık yalnızca bütçeleri zorlayan bir kalem olmaktan çıkıp yüz binlerce kişinin yaşam yerini değiştiren bir faktöre dönüştü.

TÜİK verilerine göre, kentte 117 bini aşkın aile yüksek aidat yükü nedeniyle evlerini bırakıp daha uygun maliyetli ilçelere taşınmak zorunda kaldı. Türkiye genelinde ise bu nedenle yer değiştiren aile sayısının 250 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Lüks ve büyük sitelerde aidatların kira rakamlarını zorlaması, yeni ev tutarken “aidatın kendisi”nin de belirleyici bir kriter haline gelmesine yol açtı. Ekonomim’in aktardığına göre kimi bölgelerde aidatlar birkaç kat birden artarken, özellikle Muğla’da rekor seviyeler görülüyor. İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde ise 10 bin lirayı aşan aidatlar artık olağan hale geldi. TÜİK yetkilileri, 2025 boyunca İstanbul’daki kitlesel taşınmaların temel nedeninin bütçe baskısı olduğunu ve ailelerin daha ekonomik sitelere yöneldiğini aktarıyor.

“Ödemeyen evden çıkarılıyor”

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü, aidat artışlarının enflasyonun çok üzerinde seyrettiğini ve bu durumun hem ev sahiplerini hem kiracıları aynı anda baskıladığını belirtiyor. Kiraların zaten yüksek olduğu bir dönemde aidat ödemelerinin aksaması, mülk sahiplerinin tahliye süreçlerini başlatmasına kadar gidebiliyor. Güllü’ye göre çalışanlara yapılan zamlar yüzde 30’larda kalırken aidat artışları yüzde 75–100 bandına çıkmış durumda. Bu uçurumun, önümüzdeki dönemde aidat nedeniyle icra takiplerinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Güllü, site toplantılarında kararların yazılı olarak şerh düşülmesinin önemine dikkat çekiyor.

Toplantıya katılanların bir ay içinde; katılmayanların ise altı ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak fahiş aidat kararlarının iptalini talep edebildiğini vurguluyor. Şikâyetlerin bu denli artmasının nedenleri arasında şeffaflıktan uzak yönetimler, denetim eksiklikleri ve bazı yerlerde ortaya çıkan çıkar ilişkileri gösteriliyor. Özellikle 50 daire üzeri sitelerde profesyonel yönetim şirketlerinin devreye girmesi gerektiği dile getiriliyor.

Ocak ayında yeni zam dalgası gelebilir.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ise aidatların bu kadar yükselmesinin temel sebebinin “amatör yönetimler” olduğunu savunuyor. Kat maliklerinin toplantılara katılmaması nedeniyle işletme projelerinin otomatik kabul edildiğini, bunun da birçok sakini istemediği aidatlarla karşı karşıya bıraktığını belirtiyor. Sitelerde giderlerin yaklaşık yüzde 70’inin personel maaşlarından oluştuğunu söyleyen Sandalcı, ocak ayıyla birlikte ortalama yüzde 40 civarında yeni bir artış beklediklerini, bunun üzerinde kalan zamların ise “fahiş” olarak değerlendirileceğini ifade ediyor.

Meclis’e sunulan Tesis Yönetim Yasası’nın yılbaşından sonra onaylanması halinde profesyonel yönetim şirketlerine lisans zorunluluğu getirilecek. Bu şirketler yılda en az bir kez denetlenecek ve ciddi ihlallerde lisans iptalleri gündeme gelebilecek. Planlanan düzenlemenin hem site sakinlerinin korunmasını hem de yönetim süreçlerinin şeffaflaşmasını amaçladığı belirtiliyor.

