İstanbul’da Aidat Krizi Büyüyor: 117 Bin Aile Yükselen Giderler Yüzünden Evini Terk Etti

TÜİK verilerine göre, kentte 117 bini aşkın aile yüksek aidat yükü nedeniyle evlerini bırakıp daha uygun maliyetli ilçelere taşınmak zorunda kaldı. Türkiye genelinde ise bu nedenle yer değiştiren aile sayısının 250 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Lüks ve büyük sitelerde aidatların kira rakamlarını zorlaması, yeni ev tutarken “aidatın kendisi”nin de belirleyici bir kriter haline gelmesine yol açtı. Ekonomim’in aktardığına göre kimi bölgelerde aidatlar birkaç kat birden artarken, özellikle Muğla’da rekor seviyeler görülüyor. İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde ise 10 bin lirayı aşan aidatlar artık olağan hale geldi. TÜİK yetkilileri, 2025 boyunca İstanbul’daki kitlesel taşınmaların temel nedeninin bütçe baskısı olduğunu ve ailelerin daha ekonomik sitelere yöneldiğini aktarıyor.