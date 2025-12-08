Dünyanın En Tehlikeli Rotalarından Biri Olarak Biliniyor: Türkiye’deki Bu Yol, ‘Ölüm Yolu’nu Geride Bıraktı
Doğu Karadeniz’in sarp dağları arasında uzanan D915 yolu, hem yerel sürücüler hem de macera tutkunları tarafından dünyanın en zorlu rotalarından biri olarak gösteriliyor. Trabzon’un Of ilçesinden başlayıp Bayburt’a kadar tırmanan bu dar ve sert geçit, keskin virajları, yüksek eğimi ve anlık değişen hava koşullarıyla ünlü Bolivya’daki “Ölüm Yolu”nu bile geride bırakıyor desek abartmayız. İlk bakışta sıradan bir dağ yolu gibi görünse de birkaç kilometre sonra doğanın tüm sertliğiyle yüzleştiğiniz, dikkat ve ustalık gerektiren gerçek bir sınav niteliğinde.
Türkiye’nin Doğu Karadeniz’inde yer alan ve yıllardır bölge halkının günlük yaşamının bir parçası olan D915 yolu, uluslararası maceracıların da dikkatini çekmeye devam ediyor.
En kritik bölüm ise kuşkusuz Derebaşı Virajları.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
