Dünyanın En Tehlikeli Rotalarından Biri Olarak Biliniyor: Türkiye’deki Bu Yol, ‘Ölüm Yolu’nu Geride Bıraktı

Yalnızca 5 kilometrelik bu etapta 17 keskin viraj bulunuyor ve yükselti kısa sürede 1.700 metrenin üzerine çıkıyor. Eğimin bazı noktalarda yüzde 17’ye ulaşması yolu deneyimli sürücüler için bile zorlayıcı hale getiriyor.

D915’in en çarpıcı özelliklerinden biri de iki aracın dar bölümlerde yan yana geçememesi. Böyle durumlarda sürücülerden biri mecburen geriye doğru manevra yapmak zorunda kalıyor. Yazın bile etkisini gösteren yoğun sis ve ani yağışlar, yolun zorluk derecesini daha da artırıyor.

Kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle Ekim’den Haziran sonuna kadar kapalı kalan D915, şartların ağırlaştığı yıllarda Temmuz başına kadar ulaşıma açılmıyor. Buna rağmen, Of–Bayburt hattında iki alternatif yol bulunsa da yerel halk daha kısa olduğu için bu rotayı kullanmaktan vazgeçmiyor.

Turistlere pek önerilmeyen bu güzergâh, sunduğu nefes kesici manzaralar kadar, ciddi sürüş becerisi gerektiren yapısıyla da biliniyor. D915, hem doğanın hem de dağ yollarının ne kadar öngörülemez olabileceğini hatırlatan yaşayan bir sınav niteliğinde.