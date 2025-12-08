onedio
Dünyanın En Tehlikeli Rotalarından Biri Olarak Biliniyor: Türkiye’deki Bu Yol, ‘Ölüm Yolu’nu Geride Bıraktı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 10:25

Doğu Karadeniz’in sarp dağları arasında uzanan D915 yolu, hem yerel sürücüler hem de macera tutkunları tarafından dünyanın en zorlu rotalarından biri olarak gösteriliyor. Trabzon’un Of ilçesinden başlayıp Bayburt’a kadar tırmanan bu dar ve sert geçit, keskin virajları, yüksek eğimi ve anlık değişen hava koşullarıyla ünlü Bolivya’daki “Ölüm Yolu”nu bile geride bırakıyor desek abartmayız. İlk bakışta sıradan bir dağ yolu gibi görünse de birkaç kilometre sonra doğanın tüm sertliğiyle yüzleştiğiniz, dikkat ve ustalık gerektiren gerçek bir sınav niteliğinde.

İşte detaylar...

Türkiye’nin Doğu Karadeniz’inde yer alan ve yıllardır bölge halkının günlük yaşamının bir parçası olan D915 yolu, uluslararası maceracıların da dikkatini çekmeye devam ediyor.

Trabzon’un Of ilçesinden başlayıp Bayburt’a kadar uzanan 105 kilometrelik bu dağ rotası, yalnızca zorlu yapısıyla değil, dünyanın en meşhur tehlikeli yollarından biri olan Bolivya’daki Yungas’ı gölgede bırakmasıyla da gündemde.

İlk bakışta sıradan bir dağ geçidi gibi görünen D915, birkaç kilometre ilerledikten sonra gerçek yüzünü gösteriyor. Yol hızla daralıyor, eğim artıyor, keskin virajlar peş peşe sıralanıyor. Kayalık geçişler, ani yükselişler ve beklenmedik inişler, direksiyon başındakileri sürekli tetikte tutuyor.

En kritik bölüm ise kuşkusuz Derebaşı Virajları.

Yalnızca 5 kilometrelik bu etapta 17 keskin viraj bulunuyor ve yükselti kısa sürede 1.700 metrenin üzerine çıkıyor. Eğimin bazı noktalarda yüzde 17’ye ulaşması yolu deneyimli sürücüler için bile zorlayıcı hale getiriyor.

D915’in en çarpıcı özelliklerinden biri de iki aracın dar bölümlerde yan yana geçememesi. Böyle durumlarda sürücülerden biri mecburen geriye doğru manevra yapmak zorunda kalıyor. Yazın bile etkisini gösteren yoğun sis ve ani yağışlar, yolun zorluk derecesini daha da artırıyor.

Kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle Ekim’den Haziran sonuna kadar kapalı kalan D915, şartların ağırlaştığı yıllarda Temmuz başına kadar ulaşıma açılmıyor. Buna rağmen, Of–Bayburt hattında iki alternatif yol bulunsa da yerel halk daha kısa olduğu için bu rotayı kullanmaktan vazgeçmiyor.

Turistlere pek önerilmeyen bu güzergâh, sunduğu nefes kesici manzaralar kadar, ciddi sürüş becerisi gerektiren yapısıyla da biliniyor. D915, hem doğanın hem de dağ yollarının ne kadar öngörülemez olabileceğini hatırlatan yaşayan bir sınav niteliğinde.

