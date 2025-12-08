Nörologlar Beyin Sağlığını Tehdit Eden 6 Popüler Gıdayı Açıkladı

1. Protein tozları

Günlük smoothie’lerini protein tozu ile destekleyenler dikkat! Sinirbilimci Friederike Fabritius, birçok ürünün yapay tatlandırıcılar içerdiğini ve bunun bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek beyin fonksiyonlarını da bozabileceğini belirtiyor. Bağırsak sağlığı, sinir ileticilerin üretiminde kritik bir rol oynuyor.

2. Gazlı içecekler

Dr. Shaheen Lakhan’a göre gazlı içecekler, yüksek şeker içerikleri nedeniyle beyin damarlarını tahrip edebiliyor ve uzun vadede demans ile inme riskini artırıyor. Kısa vadede ise huzursuzluk, kötü ruh hâli ve uyku problemlerine yol açabiliyor. Diyet versiyonları da beynin strese girmesine ve gerçek şekere karşı aşırı istek oluşmasına neden olabiliyor.

3. Margarin

Trans yağ içeren margarin, kalp-damar sistemine zarar vermesinin yanı sıra beyin damarlarını da olumsuz etkileyebiliyor. Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırma, kandaki trans yağ seviyeleri yüksek olan yaşlı yetişkinlerde demans riskinin arttığını ortaya koyuyor.

4. Bira

Dr. Byran Ho, birayı “boş kalori” olarak tanımlıyor. Alkolün nörotoksin özelliği, merkezi ve çevresel sinir sistemine zarar verebiliyor. Orta düzeyde tüketim bile beyin hücrelerinde hasara yol açabiliyor.

5. Kafeinsiz kahve

Kafeinsiz kahvenin kendisi zararlı olmasa da, kafeinin uzaklaştırılmasında kullanılan solventler risk yaratabiliyor. Nörobilimci Sean Callan, özellikle toksik kimyasallar içerebilen bu solventlerin, kansere ve nörolojik hasara yol açabileceğini söylüyor. Tüketicilerin markaların içeriklerini kontrol etmesi öneriliyor.

6. Patates kızartması

Yağda kızartılmış patatesler, beyin damarlarına zarar verebilir, kan-beyin bariyerini zayıflatabilir ve hipokampus üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Uzun vadede bu durum bilişsel gerilemeye yol açabiliyor.

Uzmanlar, protein tozu veya kafeinsiz kahve gibi ürünleri tamamen bırakamayanlar için daha sağlıklı alternatifler seçmeyi, patates kızartması veya gazlı içecekleri ise mümkün olduğunca seyrek ve ölçülü tüketmeyi öneriyor. Küçük değişiklikler, uzun vadede beyin sağlığı üzerinde büyük fark yaratabiliyor.