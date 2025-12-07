The Streamer Awards 2025 Gerçekleşti: Kazananlar ve Törende Yaşananlar Geceye Damgasını Vurdu
The Streamer Awards 2025, yılın en dikkat çekilen içerik üreticilerini bir araya getirerek hem rekabetin hem de eğlencenin yüksek olduğu bir geceye sahne oldu. Farklı kategorilerde verilen ödüller, platformun son dönemde yükselen yayıncı eğilimlerini açıkça yansıtırken, sahnedeki beklenmedik anlar ve sosyal medyada geniş yankı bulan çıkışlar da geceye ayrı bir renk kattı. Peki kimler ödül aldı, o gece neler yaşandı?
Dün The Steamers Awards gerçekleşti biliyorsunuz.
IShowSpeed yılın yayıncısı olurken ödül kazananların listesi de şu şekildeydi:
Ödül töreninin en çok konuşulan anlarından biri, India Love’ın FaZe Adapt’ın “Breakout Streamer of the Year” ödülünü aldığı sırada sahneye çıkarak karara itiraz etmesi oldu.
Sunuculardan FanFan’ın Kai Cenat’a yönelik yaptığı “Diddy” benzetmesi, törenin bir diğer büyük tartışmasıydı.
Yılın en büyük polemiklerinden biri, Hasan Piker’in canlı yayın sırasında köpeği Kaya’nın çıkardığı ses üzerine “şok tasması” kullandığı iddiasıyla başladı.
