The Streamer Awards 2025 Gerçekleşti: Kazananlar ve Törende Yaşananlar Geceye Damgasını Vurdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 16:43

The Streamer Awards 2025, yılın en dikkat çekilen içerik üreticilerini bir araya getirerek hem rekabetin hem de eğlencenin yüksek olduğu bir geceye sahne oldu. Farklı kategorilerde verilen ödüller, platformun son dönemde yükselen yayıncı eğilimlerini açıkça yansıtırken, sahnedeki beklenmedik anlar ve sosyal medyada geniş yankı bulan çıkışlar da geceye ayrı bir renk kattı. Peki kimler ödül aldı, o gece neler yaşandı?

Dün The Steamers Awards gerçekleşti biliyorsunuz.

Los Angeles’ta düzenlenen The Streamer Awards 2025, Twitch ve YouTube dünyasının en büyük ödül töreniydi. QTCinderella ve Maya Higa’nın sunduğu etkinlik, tam 37 kategoride ödül dağıttı ve anlık 204 bin izleyiciye ulaştı.

IShowSpeed yılın yayıncısı olurken ödül kazananların listesi de şu şekildeydi:

The Streamer Awards 2025 Kazananlar

  • Yılın Yayıncısı → IShowSpeed  

  • Yılın Oyuncusu → CaseOh  

  • En İyi Just Chatting Yayıncısı → Kai Cenat  

  • En İyi IRL Yayıncısı → IShowSpeed  

  • En İyi Müzik Yayıncısı ► Plaqueboymax  

  • En İyi Yaratıcı Sanat Yayıncısı → Emiru  

  • En İyi Rol Yapma Yayıncısı → Fanum  

  • En İyi MOBA Yayıncısı → Caedrel  

  • En İyi Battle Royale Yayıncısı → Clix  

  • En İyi Dövüş Oyunu Yayıncısı → LilyPichu  

  • En İyi MMORPG Yayıncısı → sodapoppin  

  • En İyi Speedrun Yayıncısı → LilAggy  

  • En İyi Spor Yayıncısı → FlightReacts  

  • En İyi Minecraft Yayıncısı → Tubbo  

  • En İyi Marvel Rivals Yayıncısı → Flats  

  • En İyi FPS Yayıncısı → TheBurntPeanut  

  • En İyi Strateji Oyunu Yayıncısı → Jynxzi  

  • En İyi Reality Yayıncısı → rayasianboy  

  • En İyi Dikey Yayıncı → KreekCraft  

  • Yılın Yayın Oyunu → PEAK  

  • En İyi İçerik Organizasyonu → FaZe Clan  

  • En İyi Uluslararası Yayıncı → totaamc (bizden!)  

  • En İyi Yayın İkilisi → Agent00 & ExtraEmily  

  • En İyi Yayın İş Birliği → Kai Cenat & LeBron James  

  • En İyi Maraton Yayını → Mafiathon 3 (Kai Cenat)  

  • En İyi Yayın Etkinliği → Streamer University (Kai Cenat)  

  • En İyi Yayın Serisi → In The Booth (Plaqueboymax)  

  • En İyi VTuber → TheBurntPeanut  

  • En İyi Çeşitli Yayıncı → CaseOh  

  • Yükselen Yıldız → Marlon  

  • En İyi Çıkış Yapan Yayıncı → FaZe Adapt  

  • League of Their Own → Maya Higa  

  • Sapphire Ödülü → Cinna  

  • Streamer’s Choice → jasontheween  

  • Legacy Ödülü → Doublelift  

  • Hidden Gem → ijustlovepuzzles  

  • En İyi Marka İş Birliği → Red Bull

Yılın yayıncısı olmak kolay değil tabii... iShowSpeed, kendisini böyle kutladı!

Ödül töreni farklı karelere sahne oldu. hasanabi mahlasıyla bilinen Twitch yayıncısı, IShowSpeed ile bir kare paylaşarak "Hala özgür Filistin" dedi.

Ödül töreninin en çok konuşulan anlarından biri, India Love’ın FaZe Adapt’ın “Breakout Streamer of the Year” ödülünü aldığı sırada sahneye çıkarak karara itiraz etmesi oldu.

Sunuculardan FanFan’ın Kai Cenat’a yönelik yaptığı “Diddy” benzetmesi, törenin bir diğer büyük tartışmasıydı.

Şaka, izleyicilerin önemli bir bölümü tarafından uygunsuz bulunurken, törene katılan bazı isimler sahneye çıkarak eleştirilerini dile getirdi. Bu an, sosyal medyada “törenin en rahatsız edici şakası” olarak nitelendirildi.

Her şey bir yana, Kai Cenat’ın “Yılın Yayıncısı” ödülünü kazanamaması, tören sonrası tartışmaların üçüncü başlığı oldu. İzleyicilerin bir kısmı sonucu şaşkınlıkla karşılarken, bazı içerik üreticileri ödül mekanizmasının değişen trendleri yansıttığını savundu.

Yılın en büyük polemiklerinden biri, Hasan Piker’in canlı yayın sırasında köpeği Kaya’nın çıkardığı ses üzerine “şok tasması” kullandığı iddiasıyla başladı.

