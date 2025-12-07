onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Soğuk Algınlığı ve Grip Belirtilerini Hafifletmeye Yardımcı Olan 6 Besin Açıklandı

Soğuk Algınlığı ve Grip Belirtilerini Hafifletmeye Yardımcı Olan 6 Besin Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 12:56

Kış mevsimiyle birlikte artan soğuk algınlığı ve grip vakaları, birçok kişinin doğal ve pratik çözümlere yönelmesine neden oluyor. Son dönemde özellikle hangi besinlerin iyileşme sürecini desteklediğine dair aramalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, doğru gıdaların hem bağışıklığı güçlendirebildiğini hem de hastalık döneminin daha hafif atlatılmasına katkı sağlayabildiğini belirtiyor. Peki hangi 6 besin grip semptomlarını hafifletiyor?

İşte detaylar...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Tavsiyeler, farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlık uzmanı, soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek altı temel besini paylaştı.

Sağlık uzmanı, soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek altı temel besini paylaştı.

Kışın gelmesiyle birlikte artan grip vakaları ve yaklaşan yılbaşı telaşı, birçok kişiyi doğal iyileşme yöntemleri aramaya yöneltti. Benenden Health tarafından paylaşılan verilere göre son üç ayda “soğuk algınlığı nasıl geçer” aramaları yüzde 236, “soğukken ne yemeli” aramaları ise yüzde 233 oranında artmış durumda. Uzmanlara göre doğru beslenme, hem bağışıklık sistemini destekliyor hem de hastalık sürecinin daha rahat atlatılmasına katkı sağlıyor.

Benenden Health toplum hemşiresi Dr. Cheryl Lythgoe, “Beslenme düzeniniz, bağışıklık sisteminizin ne kadar etkili çalıştığını doğrudan etkiler. Kendinizi iyi hissetmediğinizde dengeli ve besleyici gıdalar tüketmek, vücudunuzun hastalığa verdiği yanıtı güçlendirir ve toparlanma sürecini hızlandırır. Sağlıklı beslenmek hastalığı tamamen engellemese de, belirtileri yönetmede ve yeniden güç kazanmanızda önemli rol oynar” dedi. Uzman, özellikle altı besinin öne çıktığını vurguluyor.

İşte Soğuk Algınlığı ve Grip Semptomlarını Hafifleten 6 Besin

İşte Soğuk Algınlığı ve Grip Semptomlarını Hafifleten 6 Besin

1. Zencefil

Kış aylarında mutfakta mutlaka bulunması önerilen zencefil; iltihap karşıtı ve antioksidan özellikleriyle biliniyor. Çaylara, çorbalara veya smoothie’lere eklendiğinde mide bulantısını hafifletebiliyor, boğazı yumuşatıyor ve burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı oluyor.

2. Çorba veya et suyu

Yıllardır tercih edilen geleneksel bir yöntem olan çorba, özellikle ev yapımı sebze çorbalarıyla sıvı alımını artırıyor ve vücudun kaybettiği elektrolitleri yerine koyuyor. Havuç, soğan ve sarımsak gibi sebzeler vitamin ve mineral desteği sağlarken, hafif acı biber eklemek tıkanıklığı açabiliyor. Tavuk eklemek ise ekstra protein desteği sunuyor.

3. Portakal

Portakal ve greyfurt gibi C vitamini açısından zengin meyveler, bağışıklığı destekleyen güçlü antioksidanlar içeriyor. C vitamini, soğuk algınlığı belirtilerinin süresini kısaltmaya ve şiddetini hafifletmeye yardımcı olabileceği için iyileşme sürecini daha konforlu hale getirebiliyor.

4. Yoğurt

Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekleyen yoğurt, güçlü bir bağışıklık için önemli kabul ediliyor. Aynı zamanda yüksek protein içeriği sayesinde vücudun onarım ve iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

5. Omega-3 yağ asitleri

Brüksel lahanası, ıspanak, ceviz, keten tohumu ve somon gibi omega-3 kaynakları, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor. Soğuk algınlığıyla birlikte görülen yorgunluk ve zihinsel bulanıklığın hafiflemesine de katkıda bulunabilir.

6. Bitki çayları

Hızlı bir iyileşme için yeterli sıvı alımı şart. Papatya çayı, içeriğindeki apigenin sayesinde sakinleşmeyi destekliyor ve uyku kalitesini iyileştirebiliyor. Nane çayı ise doğal mentol etkisiyle burun tıkanıklığını hafifletiyor. Günde birkaç fincan yeşil çay içmek boğazı rahatlatıyor, tıkanıklığı azaltıyor ve bağışıklığı güçlendiren antioksidanlar sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın