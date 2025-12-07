onedio
Har Vurup Harman Savuruyorlar: Para Harcamayı En Çok Seven Burçlar

Metehan Bozkurt
07.12.2025 - 10:48

Har vurup harman savurdukları söylenen bazı burçlar, söz konusu alışveriş ve harcama olunca frene basmakta pek başarılı değil. Kimi anlık heveslerinin peşine düşüyor, kimi lüks ve konfor arayışından vazgeçemiyor, kimiyse sosyal hayatı ve keyifli deneyimleri bütçenin önüne koyuyor.

İşte para harcamayı en çok seven burçlar...

Koç Burcu

Koçlar hızlı karar verir, anlık hevesleri güçlüdür ve beğendiklerini o anda alma eğilimindedir. Macera ve yenilik tutkuları, zaman zaman bütçeyi zorlamalarına neden olabilir.

Aslan Burcu

Gösterişi, kaliteyi ve lüksü seven Aslanlar, sevdiklerine cömert davranmaktan da hoşlanır. Kendilerini iyi hissettiren şeylere yatırım yapmaları, onları listenin üst sıralarına taşır.

Yay Burcu

Özgürlüğüne düşkün Yay, en çok seyahat, deneyim ve hobilerine para harcar. Plan yapmayı çok sevmedikleri için harcamaları bir anda artabilir.

Terazi Burcu

Estetik anlayışı gelişmiş olan Teraziler, moda, dekorasyon ve kişisel bakım harcamalarında ölçüyü kaçırabilir. “Güzel olanı” seçme arzuları bütçelerini zorlayabilir.

Balık Burcu

Hayalperest Balık, ruh hâline göre alışveriş yapmaya oldukça yatkındır. Hediyelik eşyalar, sanatsal ürünler ve keyif veren küçük lüksler için kolayca para harcayabilir.

