Yılın En İyi Kitapları: The New York Times 2025’in En Güçlü 10 Eseri
Kaynak: https://www.nytimes.com/2025/12/02/bo...
The New York Times kitap editörleri, yıl boyunca inceledikleri yüzlerce eser arasından 2025’in en dikkat çekici 10 kitabını belirledi. Kurgu ve kurgu dışı türlerde seçilen bu eserler; savaşın gölgesindeki insan hikâyelerinden modern dünyanın kırılgan ilişkilerine, tarihi tanıklıklardan çarpıcı biyografilere uzanan geniş bir anlatı zenginliği sunuyor.
İşte 2025'in en iyi kurgu ve kurgu dışı 10 kitabı...
1. Angel Down (Melek Düştü), Daniel Kraus
2. The Director, Daniel Kehlmann
3. The Loneliness of Sonia and Sunny (Sonia ve Sunny’nin Yalnızlığı) – Kiran Desai
4. The Sisters (Kız Kardeşler) – Jonas Hassen Khemiri
5. Stone Yard Devotional (Taş Bahçesi Adanmışlığı) – Charlotte Wood
6. A Marriage at Sea (Denizde Bir Evlilik) – Sophie Elmhirst
7. Mother Emanuel – Kevin Sack
8. Mother Mary Comes to Me (Anne Mary Bana Geliyor), Arundhati Roy
9. There Is No Place for Us (Bizim İçin Yer Yok) – Brian Goldstone
10. Wild Thing (Vahşi Şey) – Sue Prideaux
