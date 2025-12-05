Yılın En İyi Kitapları: The New York Times 2025’in En Güçlü 10 Eseri

Maurice ve Maralyn Bailey çiftinin 1972’de okyanusta mahsur kaldıkları 118 günlük inanılmaz yaşam mücadelesi, yalnızlık, dayanıklılık ve evlilik üzerine düşündüren bir anlatıya dönüşüyor. Elmhirst olayı sadece bir macera olarak değil, karakteri şekillendiren bir sınav olarak ele alıyor.