Yılın En İyi Kitapları: The New York Times 2025’in En Güçlü 10 Eseri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 15:27

The New York Times kitap editörleri, yıl boyunca inceledikleri yüzlerce eser arasından 2025’in en dikkat çekici 10 kitabını belirledi. Kurgu ve kurgu dışı türlerde seçilen bu eserler; savaşın gölgesindeki insan hikâyelerinden modern dünyanın kırılgan ilişkilerine, tarihi tanıklıklardan çarpıcı biyografilere uzanan geniş bir anlatı zenginliği sunuyor.

İşte 2025'in en iyi kurgu ve kurgu dışı 10 kitabı...

1. Angel Down (Melek Düştü), Daniel Kraus

285 sayfalık tek bir cümleden oluşmasıyla dikkat çeken bu roman, Birinci Dünya Savaşı döneminde askerlikten kaçan bir adamın savaş alanında bir melek bulmasıyla başlayan sarsıcı bir yolculuğu anlatıyor. Bilinç akışı tekniğiyle yazılan eser, riskli bir yapıya sahip olmasına rağmen Kraus’un ustalığı sayesinde benzersiz bir başarıya dönüşüyor.

2. The Director, Daniel Kehlmann

20. yüzyılın önemli Avusturyalı yönetmenlerinden G.W. Pabst’ın Nazi döneminde yaşadığı etik çıkmazları konu alan roman, yaratıcılığın baskı altında nasıl şekil değiştirdiğini mizahi ve çarpıcı bir üslupla ele alıyor. Kehlmann’ın tarihsel detaylarla örülü kurgusu, dönemi yeniden düşündürtüyor.

3. The Loneliness of Sonia and Sunny (Sonia ve Sunny’nin Yalnızlığı) – Kiran Desai

Yaklaşık 700 sayfalık bu aile destanı, 1990’ların sonundan 11 Eylül sonrasına uzanan geniş bir zaman aralığında Hindistanlı göçmen bir ailenin yükümlülük, kimlik, bağlanma ve kayıp kavramları etrafında şekillenen hikâyesini sunuyor. Desai, kültürel karmaşayı ve aile içi çatışmaları ustalıkla örüyor.

4. The Sisters (Kız Kardeşler) – Jonas Hassen Khemiri

Anlatı ve zaman kurgusuyla dikkat çeken roman, yazarın kendisiyle iç içe geçen bir anlatıcıyla ilerliyor. Zaman dilimleri gittikçe kısalırken gerilim artıyor ve okur sürpriz bir finalle karşılaşıyor. Edebiyatla form oyunlarını sevenler için güçlü bir tercih.

5. Stone Yard Devotional (Taş Bahçesi Adanmışlığı) – Charlotte Wood

Hayatına ara verme ihtiyacı duyan bir kadının Avustralya kırsalındaki bir manastıra sığınmasını konu alan roman, inanç, huzur ve dikkat kavramlarını derin bir meditasyonla işliyor. Wood, sessizliğin ve düşüncenin iyileştirici gücünü etkileyici bir sadelikle anlatıyor.

6. A Marriage at Sea (Denizde Bir Evlilik) – Sophie Elmhirst

Maurice ve Maralyn Bailey çiftinin 1972’de okyanusta mahsur kaldıkları 118 günlük inanılmaz yaşam mücadelesi, yalnızlık, dayanıklılık ve evlilik üzerine düşündüren bir anlatıya dönüşüyor. Elmhirst olayı sadece bir macera olarak değil, karakteri şekillendiren bir sınav olarak ele alıyor.

7. Mother Emanuel – Kevin Sack

Charleston’daki Emanuel A.M.E. Kilisesi’nde 2015’te yaşanan ırkçı saldırıyı konu alan eser, olayın hem toplumsal hem tarihsel etkilerini büyük bir titizlikle araştırıyor. Sack’in on yıllık çalışması, modern Amerika’nın yüzleşmekte zorlandığı yaraları açığa çıkarıyor.

8. Mother Mary Comes to Me (Anne Mary Bana Geliyor), Arundhati Roy

Roy, kendisini hem büyüten hem yaralayan annesi Mary Roy’un gölgesinde geçen yaşamını karanlık mizah ve şiirsel bir içtenlikle anlatıyor. Aile, otorite, özgürleşme ve duygusal miras gibi temalar güçlü bir dille işlenmiş.

9. There Is No Place for Us (Bizim İçin Yer Yok) – Brian Goldstone

Goldstone, “çalışan evsizler” olarak tanımlanan ailelerin görünmez mücadelesine ışık tutuyor. Atlanta’daki beş aile üzerinden Amerika’daki konut krizinin yapısal sorunlarını gözler önüne seriyor. Titiz gözlem ve güçlü empatiyle yazılmış bir saha çalışması.

10. Wild Thing (Vahşi Şey) – Sue Prideaux

Gauguin’in genellikle tek boyutlu bir “kötü çocuk” figürü olarak anlatılan imajını tersyüz eden biyografi, ressamın çelişkilerini ve karmaşık kişiliğini yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Prideaux, hem eleştirel hem de nükteli bir üslupla Gauguin’in gerçek yüzünü aralıyor.

