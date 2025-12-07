onedio
Tahta Kaşıklarla Yemek Yapmak Sandığımız Kadar Güvenli mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2025

Sade tasarımı ve dayanıklılığıyla mutfakların vazgeçilmezi olan tahta kaşıklar, son dönemde hijyen tartışmalarının yeniden alevlenmesiyle gündeme geldi. Pek çok kişi “Gerçekten güvenli mi?” sorusuna yanıt ararken gıda güvenliği uzmanları konuya açıklık getiriyor.

Silikon ve plastik mutfak gereçlerinin yaygınlaşmasına rağmen tahta kaşıklar, ev mutfaklarının değişmeyen parçası olmayı sürdürüyor.

Doğal, dayanıklı ve çevre dostu olmaları onları çekici kılarken, hijyen konusunda zaman zaman gündeme gelen tartışmalar uzmanları açıklama yapmaya yöneltiyor.

Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Prof. Ben Chapman, Martha Stewart’ın internet sitesine yaptığı değerlendirmede şimdiye kadar ahşap kaşık veya kesme tahtalarının gıda kaynaklı hastalıklara yol açtığına dair doğrulanmış bir vakaya rastlanmadığını ifade ediyor. Chapman’a göre ahşabın gözenekli yapısı, suyu ve bakteriyi yüzeyden içeri çekerken, aynı zamanda mikroorganizmaların çoğalmasını zorlaştıran bir ortam oluşturuyor. Ahşabın doğal antimikrobiyal bileşenler barındırması da bu sürece katkı sağlıyor.

Uzmanların üzerinde en çok durduğu nokta ise doğru kurutma.

Yıkandıktan sonra tamamen kurumayan tahta kaşıklar, nemi tuttuğu için bakterilerin yaşayabileceği bir alan oluşturabiliyor. Bu nedenle kaşıkların en az 24 saat boyunca hava akımı olan bir yerde, tercihen yukarı bakacak şekilde kurumaya bırakılması öneriliyor. Kesme tahtalarının da dik biçimde durması, hem daha hızlı hem de daha hijyenik kuruma sağlıyor.

Ne zaman değiştirmeli?

Zaman içinde çatlayan, ayrılan veya renginde koyulaşma görülen tahta kaşıklar mutfaktan uzaklaştırılmalı. Gıda bilimci Bryan Quoc Le ile NEHA Gıda Güvenliği Programı Başkanı Darin Detwiler, bu tür çatlakların mikroorganizmalar için birer saklanma alanına dönüştüğünü ve temizlenmesinin neredeyse imkânsız hâle geldiğini belirterek yenileriyle değiştirilmesini tavsiye ediyor.

Doğru temizlik nasıl yapılır?

Uzmanlara göre sıcak su ve sabun, tahta kaşıkların günlük temizliği için yeterli. Ancak bulaşık makinesi, yüksek ısı nedeniyle ahşabın çatlamasına yol açabileceği için önerilmiyor. Kaşıkların zaman zaman gıda sınıfı mineral yağla yağlanması, hem çatlamayı hem de aşırı kuruma riskini azaltıyor. Aşındırıcı kimyasallar ve çamaşır suyu ise ahşabın emici yapısından dolayı kesinlikle kullanılmaması gereken maddeler arasında.

