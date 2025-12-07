Tahta Kaşıklarla Yemek Yapmak Sandığımız Kadar Güvenli mi?

Yıkandıktan sonra tamamen kurumayan tahta kaşıklar, nemi tuttuğu için bakterilerin yaşayabileceği bir alan oluşturabiliyor. Bu nedenle kaşıkların en az 24 saat boyunca hava akımı olan bir yerde, tercihen yukarı bakacak şekilde kurumaya bırakılması öneriliyor. Kesme tahtalarının da dik biçimde durması, hem daha hızlı hem de daha hijyenik kuruma sağlıyor.

Ne zaman değiştirmeli?

Zaman içinde çatlayan, ayrılan veya renginde koyulaşma görülen tahta kaşıklar mutfaktan uzaklaştırılmalı. Gıda bilimci Bryan Quoc Le ile NEHA Gıda Güvenliği Programı Başkanı Darin Detwiler, bu tür çatlakların mikroorganizmalar için birer saklanma alanına dönüştüğünü ve temizlenmesinin neredeyse imkânsız hâle geldiğini belirterek yenileriyle değiştirilmesini tavsiye ediyor.

Doğru temizlik nasıl yapılır?

Uzmanlara göre sıcak su ve sabun, tahta kaşıkların günlük temizliği için yeterli. Ancak bulaşık makinesi, yüksek ısı nedeniyle ahşabın çatlamasına yol açabileceği için önerilmiyor. Kaşıkların zaman zaman gıda sınıfı mineral yağla yağlanması, hem çatlamayı hem de aşırı kuruma riskini azaltıyor. Aşındırıcı kimyasallar ve çamaşır suyu ise ahşabın emici yapısından dolayı kesinlikle kullanılmaması gereken maddeler arasında.