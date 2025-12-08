onedio
20 Yıllık Büyük Araştırma: Evden Çalışmak Ruh Sağlığını Gerçekten İyileştiriyor mu?

20 Yıllık Büyük Araştırma: Evden Çalışmak Ruh Sağlığını Gerçekten İyileştiriyor mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 12:29

Avustralya’da 20 yıl boyunca takip edilen geniş ölçekli veriler, evden çalışmanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair tartışmalara yeni bir perspektif kazandırıyor. Özellikle kadın çalışanlarda belirgin faydalar sunan bu model, iş-yaşam dengesinin güçlenmesi ve stresin azalmasıyla birlikte psikolojik iyilik halini destekliyor. Bulgular ofis ve ev dengesini bir araya getiren hibrit düzenin uzun vadede en sağlıklı çalışma biçimi olabileceğini gösteriyor.

İşte detaylar...

Avustralya'da yapılan ve 20 yılı kapsayan geniş ölçekli bir analiz, evden çalışmanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair uzun süredir tartışılan soruya net bir yanıt veriyor.

Avustralya’da yapılan ve 20 yılı kapsayan geniş ölçekli bir analiz, evden çalışmanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair uzun süredir tartışılan soruya net bir yanıt veriyor.

16 binden fazla çalışanı takip eden ulusal HILDA araştırmasının verilerinden yararlanılan çalışmada, özellikle kadınların hibrit çalışma modelinden belirgin şekilde yarar sağladığı saptandı.

Avustralya’da giderek yaygınlaşan evden çalışma kültürü, uzun zamandır hem verimlilik hem de psikolojik etkiler açısından inceleniyordu. Yeni araştırma, yalnızca pandemi döneminin olağan dışı koşullarını hariç tutarak, uzun vadeli bir tablo sunuyor.

Kadınlarda Hibrit Sistem Açık Ara Önde

İncelemeye göre, haftanın büyük bölümünü evden geçirip 1–2 günü ofiste tamamlayan kadınların ruh sağlığı en iyi seviyede. Bu iyileşme, gelirde yüzde 15 artışa eşdeğer pozitif bir etki olarak değerlendiriliyor. Kadınlar için bu faydanın yalnızca “yol stresinden kaçınmak” ile ilgili olmadığı, iş-yaşam dengesinin kolaylaşması ve daha düşük iş stresi gibi faktörlerin belirleyici olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, ruhsal açıdan hassas kadınlarda bu etkinin daha da güçlü görüldüğünü vurguluyor.

Erkek çalışanlarda evden veya hibrit çalışmanın ruh sağlığına anlamlı bir katkı sağlamadığı saptandı.

Erkek çalışanlarda evden veya hibrit çalışmanın ruh sağlığına anlamlı bir katkı sağlamadığı saptandı.

Bunun olası nedenleri arasında:

  • Sosyal çevrenin daha çok işyeri merkezli olması

  • Toplumsal roller nedeniyle iş dışı yüklerin kadınlara kıyasla daha az olması

gibi etkenler gösteriliyor.

İşe Gidiş Süresi Erkeklerde Daha Kritik

Araştırmada ilgi çekici bir başka bulgu da işe gidiş süreleri oldu:

  • Kadınlarda yolculuk süresi ruh sağlığında kayda değer bir değişim yaratmazken,

  • Erkeklerde yarım saatlik bir ek yolun bile ruh halini olumsuz etkileyebildiği ortaya çıktı.

Ruhsal açıdan daha kırılgan çalışanlar, hem uzun işe gidiş sürelerinden daha fazla olumsuz etkileniyor hem de evden çalışmanın getirilerinden en çok yararlanıyor.

Ruhsal açıdan daha kırılgan çalışanlar, hem uzun işe gidiş sürelerinden daha fazla olumsuz etkileniyor hem de evden çalışmanın getirilerinden en çok yararlanıyor.

Araştırma, evden çalışma kararlarının tek tip uygulanmaması gerektiğini güçlü biçimde vurguluyor. İşverenler, özellikle zorlanan çalışanları desteklemek için esnek ve hibrit modeller sunmalı. “Herkes ofise dönsün” yaklaşımının çalışan refahı açısından hatalı olabileceği belirtiliyor. Kamu tarafında ise trafik yükünü azaltacak altyapı yatırımlarının ve esnek çalışma politikalarını teşvik eden düzenlemelerin güçlendirilmesi öneriliyor.

