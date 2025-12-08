20 Yıllık Büyük Araştırma: Evden Çalışmak Ruh Sağlığını Gerçekten İyileştiriyor mu?
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/saglik/20-y...
Avustralya’da 20 yıl boyunca takip edilen geniş ölçekli veriler, evden çalışmanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair tartışmalara yeni bir perspektif kazandırıyor. Özellikle kadın çalışanlarda belirgin faydalar sunan bu model, iş-yaşam dengesinin güçlenmesi ve stresin azalmasıyla birlikte psikolojik iyilik halini destekliyor. Bulgular ofis ve ev dengesini bir araya getiren hibrit düzenin uzun vadede en sağlıklı çalışma biçimi olabileceğini gösteriyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avustralya’da yapılan ve 20 yılı kapsayan geniş ölçekli bir analiz, evden çalışmanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair uzun süredir tartışılan soruya net bir yanıt veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınlarda Hibrit Sistem Açık Ara Önde
Erkek çalışanlarda evden veya hibrit çalışmanın ruh sağlığına anlamlı bir katkı sağlamadığı saptandı.
Ruhsal açıdan daha kırılgan çalışanlar, hem uzun işe gidiş sürelerinden daha fazla olumsuz etkileniyor hem de evden çalışmanın getirilerinden en çok yararlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın