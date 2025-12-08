20 Yıllık Büyük Araştırma: Evden Çalışmak Ruh Sağlığını Gerçekten İyileştiriyor mu?

İncelemeye göre, haftanın büyük bölümünü evden geçirip 1–2 günü ofiste tamamlayan kadınların ruh sağlığı en iyi seviyede. Bu iyileşme, gelirde yüzde 15 artışa eşdeğer pozitif bir etki olarak değerlendiriliyor. Kadınlar için bu faydanın yalnızca “yol stresinden kaçınmak” ile ilgili olmadığı, iş-yaşam dengesinin kolaylaşması ve daha düşük iş stresi gibi faktörlerin belirleyici olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, ruhsal açıdan hassas kadınlarda bu etkinin daha da güçlü görüldüğünü vurguluyor.