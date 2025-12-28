Airfryer'da Yufka Kaselerinde Peynirli Kabak ve Köfteli Patlıcan Dilimleri Nasıl Yapılır?

Köfteli Patlıcan Dilimleri

Malzemeler:

Köftesi İçin:

200 gram dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet yumurta

3 dilim bayat ekmek (ufalanmış)

1/4 demet kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sarmak İçin:

6 dilim ızgara patlıcan

3 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

Yapılışı:

1. Köftesi için olan tüm malzemeleri bir kasede birleştirin ve güzelce yoğurun. Harçtan parçalar alıp elinizde şekil verin.

2. Izgara patlıcan dilimlerini köftelere sarın ve üzerine domatesi yerleştirip kürdanla tutturun. 180 derecede 15 dakika pişirip, kürdanı çıkararak servis edin.

Yufka Kaselerinde Peynirli Kabak

Malzemeler:

2 adet baklavalık yufka

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 adet rendelenmiş sotelenmiş kabak

1 su bardağı süzme peynir

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

1. Baklavalık yufkayı eritilmiş tereyağı ile yağlayın. 6 eşit parçaya kesip 3 adet üst üste koyun ve muffin kalıplarına yerleştirin.

2. Sotelenmiş kabakları süzme peynir, karabiber ve pul biberle birlikte karıştırın. Kabaklı karışımı da muffin kalıplarındaki yufkaların içine ekleyin.

3. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 170 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!