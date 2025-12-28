Zeki Demirkubuz'dan Beşiktaş'a Necip Uysal ve Mert Günok Tepkisi

İki isim önce kaptanlıktan alınmış ardından da geçtiğimiz günlerde kendilerine kulüp bulmaları söylenmişti.

Bu karar kimi taraftarlar tarafından desteklenirken kimileri de usul olarak bu tavrı eleştirmişti. Bu konuda bir tepki de Zeki Demirkubuz'dan geldi.

Zeki Demirkubuz bu kararın açıklandığı tweetin altına şu ifadeleri yazdı:

'Rafa Silva ve benzeri utanmazlar karşısında sergilenemeyen kararlılık ve güç gösterisini Mert ve Necip üzerinden yapmak yakışık alıyor mu?'