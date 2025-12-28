Zeki Demirkubuz'dan Beşiktaş'a Necip Uysal ve Mert Günok Tepkisi
Beşiktaş, Mert Günok ile Necip Uysal’ın kadro dışı bırakıldığını ve oyunculardan yeni kulüp aramalarının istendiğini duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulübün bu kararına, Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz’dan dikkat çeken bir tepki geldi.
Fanatik Beşiktaşlı Zeki Demirkubuz, iki futbolcunun kadro dışı kalmasına Rafa Silva üzerinden tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ta Necip ve Mert'in durumları şok etkisi yaratmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demirkubuz'un tweetine taraftarlardan da destek geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın