article/comments
article/share
Zeki Demirkubuz'dan Beşiktaş'a Necip Uysal ve Mert Günok Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2025 - 22:11

Beşiktaş, Mert Günok ile Necip Uysal’ın kadro dışı bırakıldığını ve oyunculardan yeni kulüp aramalarının istendiğini duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulübün bu kararına, Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz’dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Fanatik Beşiktaşlı Zeki Demirkubuz, iki futbolcunun kadro dışı kalmasına Rafa Silva üzerinden tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Necip ve Mert'in durumları şok etkisi yaratmıştı.

İki isim önce kaptanlıktan alınmış ardından da geçtiğimiz günlerde kendilerine kulüp bulmaları söylenmişti. 

Bu karar kimi taraftarlar tarafından desteklenirken kimileri de usul olarak bu tavrı eleştirmişti. Bu konuda bir tepki de Zeki Demirkubuz'dan geldi. 

Zeki Demirkubuz bu kararın açıklandığı tweetin altına şu ifadeleri yazdı: 

'Rafa Silva ve benzeri utanmazlar karşısında sergilenemeyen kararlılık ve güç gösterisini Mert ve Necip üzerinden yapmak yakışık alıyor mu?'

Demirkubuz'un tweetine taraftarlardan da destek geldi.

