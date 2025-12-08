Bilimsel Araştırmalar Anksiyeteyi Azaltan Tek Hayvanı Açıkladı: Sakinleştiriyor, Empati Kurdurtuyor
Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4159...
Kulağa biraz iddialı gelse de bilim dünyası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son yayımlanan araştırma, gençlerin empati kurma becerisini geliştiren ve kaygı düzeyini belirgin şekilde düşüren tek hayvanın kedi olduğunu ortaya koydu.
Yeni bir çalışma, özellikle gençlerde empati ve sosyal beceri gelişimini en çok destekleyen hayvanın kedi olduğunu ortaya koydu.
İnsan ilişkilerini güçlendiriyor
