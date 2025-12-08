Bilimsel Araştırmalar Anksiyeteyi Azaltan Tek Hayvanı Açıkladı: Sakinleştiriyor, Empati Kurdurtuyor

Kedi sevgisi, insan ilişkilerinin yerini almıyor; tam tersine onları besliyor. Kedilerle yaşamak, onların sessiz sinyallerini çözmeyi, ihtiyaçlarını zamanında fark etmeyi ve ritimlerine uyum sağlamayı öğretiyor. Bu görünmez eğitim, kişinin insanlarla kurduğu ilişkide de kendini gösteriyor; daha yumuşak iletişim, daha iyi okunan duygular ve daha güçlü bağlar olarak geri dönüyor.

Kısacası bilim diyor ki, sessiz sakin duran o kedi gençlerin sosyal becerilerine sandığımızdan çok daha büyük bir katkı yapıyor.