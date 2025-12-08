onedio
Bilimsel Araştırmalar Anksiyeteyi Azaltan Tek Hayvanı Açıkladı: Sakinleştiriyor, Empati Kurdurtuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 15:29

Kulağa biraz iddialı gelse de bilim dünyası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son yayımlanan araştırma, gençlerin empati kurma becerisini geliştiren ve kaygı düzeyini belirgin şekilde düşüren tek hayvanın kedi olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4159...
Yeni bir çalışma, özellikle gençlerde empati ve sosyal beceri gelişimini en çok destekleyen hayvanın kedi olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir çalışma, özellikle gençlerde empati ve sosyal beceri gelişimini en çok destekleyen hayvanın kedi olduğunu ortaya koydu.

Humanities and Social Sciences Communications’da yayımlanan araştırma, kedilerin sadece sessiz sakin yol arkadaşları olmadığını; aynı zamanda genç bireylerin duygusal olgunlaşmasında ciddi bir payı olduğunu gösteriyor. Verilere göre, gençlerin kedileriyle kurduğu yakın bağ, başkalarını anlama, duygularını okuma ve empati kurma becerisini belirgin şekilde güçlendiriyor.

Üstelik mesele sadece “kedi sevmek” değil. Araştırmacılar bunun, birkaç katmandan oluşan psikolojik bir süreç olduğunu söylüyor.

İnsan ilişkilerini güçlendiriyor

Kedi sevgisi, insan ilişkilerinin yerini almıyor; tam tersine onları besliyor. Kedilerle yaşamak, onların sessiz sinyallerini çözmeyi, ihtiyaçlarını zamanında fark etmeyi ve ritimlerine uyum sağlamayı öğretiyor. Bu görünmez eğitim, kişinin insanlarla kurduğu ilişkide de kendini gösteriyor; daha yumuşak iletişim, daha iyi okunan duygular ve daha güçlü bağlar olarak geri dönüyor.

Kısacası bilim diyor ki, sessiz sakin duran o kedi gençlerin sosyal becerilerine sandığımızdan çok daha büyük bir katkı yapıyor.

