Psikolojiye Göre Sürekli Söz Kesmek Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar Davranışın Perde Arkasını Açıkladı

Böyle durumlarda söz kesmek, karşı tarafı bastırma niyeti taşımaktan çok, kişinin kendi içsel temposunu koruma çabası hâline gelir. Benzer şekilde sosyal kaygıya sahip bireylerde de bu refleks sıkça görülür; kişi konuşma sırasını kaybetmekten çekindiği için, araya girmeyi güvenli bir seçenek olarak görebilir.

Bazı araştırmalar, söz kesmenin empati ve sosyal farkındalık düzeyiyle de bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Kimi bireyler, karşısındakinin duygu ve ritmine yeterince uyumlanamadıkları için konuşmanın doğal akışını korumakta zorlanabiliyor. Bu durum dışarıdan baskın bir iletişim tarzı gibi görünse de çoğu zaman kişinin niyetinden çok, ilişki kurma biçimindeki dengesizliklerden kaynaklanıyor.