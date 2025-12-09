onedio
Psikolojiye Göre Sürekli Söz Kesmek Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar Davranışın Perde Arkasını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 08:48

Konuşmaların akışını bozan, tam cümlenin ortasında ortaya çıkan o ani müdahaleler aslında sanılandan çok daha fazlasını anlatıyor. Psikoloji uzmanları, sık sık söz kesen kişilerin bunu çoğu zaman basit bir nezaketsizlikten değil, içsel ritimleri, duygusal dinamikleri veya iletişim biçimlerindeki belirgin farklılıklardan dolayı yaptığını söylüyor.

Gelin, bu durumun psikolojik perde arkasına hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.aol.com/articles/psycholo...
Günlük sohbetlerde sık sık karşılaşılan “söz kesme” davranışı, ilk bakışta yalnızca iletişim nezaketiyle ilgiliymiş gibi görünse de psikoloji bu refleksin arka planında çok daha karmaşık süreçler olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bir kişinin sürekli olarak karşısındakinin cümlesine müdahale etmesi; düşünce akışının hızından duygusal ihtiyaçlarına, sosyal kaygıdan dikkat kontrolüne kadar uzanan farklı etkenlerle ilişkili olabilir.

Bu davranışın en temel açıklamalarından biri, zihinsel süreçlerin çok hızlı işlemesi ve kişinin düşüncelerini unutmadan ifade etme kaygısıdır.

Böyle durumlarda söz kesmek, karşı tarafı bastırma niyeti taşımaktan çok, kişinin kendi içsel temposunu koruma çabası hâline gelir. Benzer şekilde sosyal kaygıya sahip bireylerde de bu refleks sıkça görülür; kişi konuşma sırasını kaybetmekten çekindiği için, araya girmeyi güvenli bir seçenek olarak görebilir.

Bazı araştırmalar, söz kesmenin empati ve sosyal farkındalık düzeyiyle de bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Kimi bireyler, karşısındakinin duygu ve ritmine yeterince uyumlanamadıkları için konuşmanın doğal akışını korumakta zorlanabiliyor. Bu durum dışarıdan baskın bir iletişim tarzı gibi görünse de çoğu zaman kişinin niyetinden çok, ilişki kurma biçimindeki dengesizliklerden kaynaklanıyor.

Kontrol ihtiyacı da psikolojide üzerinde durulan bir başka başlık.

Sohbetin yönünü belirlemek ve iletişimde söz sahibi olmak isteyen kişiler, farkında olmadan daha sık araya girerek konuşmanın kontrolünü ellerinde tutmaya çalışabiliyor. Öte yandan dikkat dağınıklığı veya dürtüsellik gibi nörobiyolojik etkenler de bu davranışla doğrudan ilişkili; özellikle DEHB’ye sahip bireylerde düşüncenin hızla değişmesi, konuşmayı kesme eğilimini artırabiliyor.

Tüm bu veriler, söz kesmenin tek bir açıklaması olmadığını gösteriyor. Kimi zaman içsel telaşın, kimi zaman kaygının, kimi zaman da iletişim becerilerindeki küçük aksaklıkların dışa vurumu olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, davranışı değerlendirirken bağlamı, kişinin genel iletişim tarzını ve içinde bulunduğu duygusal durumu dikkate almanın daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
