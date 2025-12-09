onedio
Fabrizio Romano’nun Dünya Kupası Paylaşımı X’i Salladı: “On the Floor” Akımına Jennifer Lopez’den Beğeni Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 11:50

Fabrizio Romano’nun Dünya Kupası gruplarını paylaşmasının ardından X’te kısa sürede yeni bir akım başladı. Kullanıcıların eşleşmeleri Jennifer Lopez’in “On the Floor” şarkısıyla kurgulayarak paylaştığı videolar platformda hızla yayıldı. Artan etkileşimlerin ardından Jennifer Lopez’den “Bayıldım” açıklaması da geldi.

2026 Dünya Kupası için takvim açıklandı.

Turnuva 11 Haziran’da başlayacak, final ise 19 Temmuz’da oynanacak. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, genişleyen formatıyla hem maç sayısını artırıyor hem de futbol gündemini şimdiden hareketlendirmiş durumda.

Spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun Dünya Kupası gruplarını paylaşması sonrasında X kullanıcıları 'On the Floor' şarkısı üzerinden akım başlattı.

Şarkının sahibi de bu editi gördü, anında cevap verdi.

Şarkının sahibi de bu editi gördü, anında cevap verdi.
twitter.com

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Bayıldım' notunu düştü.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
