Kedinizin Gerçekten Zeki Olup Olmadığını Gösteren Bilimsel İşaretler

1) Rutinleri jet hızıyla anlıyorsa...

Bazı kediler vardır, sizin eve dönüş saatinizi ezberlemiş gibi davranır, bilgisayarı kapadığınız anda mama kabına doğru koşar. Bu tesadüf değil. Araştırmalar kedilerin zamanlamayı öğrenebildiğini, davranış–sonuç ilişkisini sıkı sıkıya takip ettiğini gösteriyor.

Kısacası: Rutini ne kadar erken kavrıyorsa, o kadar keskin zekaya sahip.

2) Dolap açmakta, puzzle çözmekte ustaysa problem çözme modu aktif.

Kediler engelle karşılaşınca “vazgeçmek” yerine yöntem değiştirir.

Eğer kediniz:

Dolapları açmanın bir yolunu buluyorsa,

İnteraktif oyuncakların içinden ödülü çıkarmayı öğreniyorsa,

Tıkandığında farklı yöntemler deniyorsa,

bu oldukça yüksek bilişsel kapasiteye işarettir. Deneme–yanılma onlar için hobi desek abartmayız.

3) Sizin beden dilinizi okuyorsa insan davranışını çözmüş demektir!

Bazı kediler ses tonunuza göre miyavlamayı ayarlar, bazıları patiyle dürter, kimisi uzun uzun göz teması kurarak sizi “konuşturur”.

Bu tamamen öğrenilmiş iletişim becerisidir ve zekanın sosyal tarafını gösterir.