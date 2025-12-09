onedio
Kedinizin Gerçekten Zeki Olup Olmadığını Gösteren Bilimsel İşaretler

Metehan Bozkurt
09.12.2025 - 10:37

Kediler ilk bakışta sakin ve umursamaz görünse de günlük davranışlarının altında oldukça gelişmiş bir zeka var. Uzmanlar, bir kedinin ne kadar zeki olduğunu anlamanın komutlarla sınırlı olmadığını, yeni şeyleri öğrenme hızından sorun çözme becerisine, evdeki değişimlere verdiği tepkiye kadar birçok işaret olduğunu söylüyor.

Peki kedilerin zeki olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Buyurun detaylara...

Kediler komut dinlemeyi çok umursamayan canlılar gibi görünse de perde arkasında güçlü bir akıl yürütme sistemi çalışır.

Bazıları evin ritmini saniye şaşmadan çözer, bazıları dolap kapaklarına kafayı takar, bazılarıysa siz daha ağzınızı açmadan “ne istediğinizi” yüzünüzden okur. Kinship’e görüş bildiren veterinerlere göre bu zeka meselesini anlamanın üç temel yolu var.

"Peki nasıl anlayacağız?" diye soracak olursanız...

1) Rutinleri jet hızıyla anlıyorsa...

Bazı kediler vardır, sizin eve dönüş saatinizi ezberlemiş gibi davranır, bilgisayarı kapadığınız anda mama kabına doğru koşar. Bu tesadüf değil. Araştırmalar kedilerin zamanlamayı öğrenebildiğini, davranış–sonuç ilişkisini sıkı sıkıya takip ettiğini gösteriyor.

Kısacası: Rutini ne kadar erken kavrıyorsa, o kadar keskin zekaya sahip.

2) Dolap açmakta, puzzle çözmekte ustaysa problem çözme modu aktif.

Kediler engelle karşılaşınca “vazgeçmek” yerine yöntem değiştirir.

Eğer kediniz:

  • Dolapları açmanın bir yolunu buluyorsa,

  • İnteraktif oyuncakların içinden ödülü çıkarmayı öğreniyorsa,

  • Tıkandığında farklı yöntemler deniyorsa,

bu oldukça yüksek bilişsel kapasiteye işarettir. Deneme–yanılma onlar için hobi desek abartmayız.

3) Sizin beden dilinizi okuyorsa insan davranışını çözmüş demektir!

Bazı kediler ses tonunuza göre miyavlamayı ayarlar, bazıları patiyle dürter, kimisi uzun uzun göz teması kurarak sizi “konuşturur”.

Bu tamamen öğrenilmiş iletişim becerisidir ve zekanın sosyal tarafını gösterir.

Helsinki Üniversitesi’nin 5 binden fazla kediyle yaptığı araştırmaya göre davranışların yalnızca yarısı genetik.

Kalanı tamamen çevre, deneyim ve sizinle kurduğu ilişkiyle şekilleniyor.

Yani “ırk = zekâ” formülü pek işlemiyor.

Yine de merak edenler için genelde öne çıkanlar şöyle:

  • Oryantal kısa tüylü: Hızlı kavrama, merak, komut algılama

  • Birman: Sosyal, tutarlı, problem çözmeye hevesli

  • Maine Coon: Güçlü uzamsal algı ve rutin takip etme yeteneğiyle “köpeksi” tavırlar

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
