Kedinizin Gerçekten Zeki Olup Olmadığını Gösteren Bilimsel İşaretler
Kaynak: https://link.springer.com/article/10....
Kediler ilk bakışta sakin ve umursamaz görünse de günlük davranışlarının altında oldukça gelişmiş bir zeka var. Uzmanlar, bir kedinin ne kadar zeki olduğunu anlamanın komutlarla sınırlı olmadığını, yeni şeyleri öğrenme hızından sorun çözme becerisine, evdeki değişimlere verdiği tepkiye kadar birçok işaret olduğunu söylüyor.
Peki kedilerin zeki olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Buyurun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler komut dinlemeyi çok umursamayan canlılar gibi görünse de perde arkasında güçlü bir akıl yürütme sistemi çalışır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Peki nasıl anlayacağız?" diye soracak olursanız...
Helsinki Üniversitesi’nin 5 binden fazla kediyle yaptığı araştırmaya göre davranışların yalnızca yarısı genetik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın