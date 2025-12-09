Yeni Sistemle Evler Bedavaya Isınıyor: Finlandiya’nın Devrim Niteliğindeki Atık Isı Modeli

Atık ısı yenilenebilir kabul edildiği için fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor; şehirlerin karbon emisyonlarında ise ciddi bir düşüş sağlıyor. Bir yandan faturalar hafifliyor, bir yandan da ülke sürdürülebilirlik hedeflerine hızla yaklaşmış oluyor.

Avrupa’da bölgesel ısıtma pek çok ülkede kullanılsa da Finlandiya’nın veri merkezlerini bu sisteme entegre ediş biçimi dikkat çekiyor. Enerji uzmanları, modelin hem pratik hem de geleceğe dönük olduğunu söylüyor. Bu yüzden Finlandiya’nın yaklaşımının önümüzdeki yıllarda başka ülkelerde de uygulanması bekleniyor. Dijital altyapının yan ürünü olan ısı artık bir sorun değil, yeni nesil kentlerde değerli bir kaynak.