Yeni Sistemle Evler Bedavaya Isınıyor: Finlandiya’nın Devrim Niteliğindeki Atık Isı Modeli
Finlandiya, veri merkezlerinin soğutma sırasında ürettiği ısıyı artık doğrudan şehirlerin ısıtma sistemlerine yönlendiriyor. Bu yenilikçi model hem konutların maliyetlerini düşürüyor hem de karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kent yaşamına güçlü bir katkı sağlıyor.
Finlandiya, dijital dünyanın arka planında dönen dev veri merkezlerinden çıkan ısıyı boşa harcamak yerine şehirlerin kış yükünü hafifleten bir enerji kaynağına dönüştürdü.
Veri merkezleri yılda milyonlarca işlemi işlerken ciddi miktarda ısı üretiyor.
Yetkililer, bu yöntemin ekonomik olduğu kadar çevresel getirisi olduğuna da dikkat çekiyor.
