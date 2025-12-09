onedio
Yeni Sistemle Evler Bedavaya Isınıyor: Finlandiya'nın Devrim Niteliğindeki Atık Isı Modeli

Yeni Sistemle Evler Bedavaya Isınıyor: Finlandiya’nın Devrim Niteliğindeki Atık Isı Modeli

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 14:07

Finlandiya, veri merkezlerinin soğutma sırasında ürettiği ısıyı artık doğrudan şehirlerin ısıtma sistemlerine yönlendiriyor. Bu yenilikçi model hem konutların maliyetlerini düşürüyor hem de karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kent yaşamına güçlü bir katkı sağlıyor.

İşte detaylar...

Finlandiya, dijital dünyanın arka planında dönen dev veri merkezlerinden çıkan ısıyı boşa harcamak yerine şehirlerin kış yükünü hafifleten bir enerji kaynağına dönüştürdü.

Finlandiya, dijital dünyanın arka planında dönen dev veri merkezlerinden çıkan ısıyı boşa harcamak yerine şehirlerin kış yükünü hafifleten bir enerji kaynağına dönüştürdü.

Ülkede giderek yaygınlaşan bu model sayesinde binlerce konut, tamamen karbon nötr bir ısıyla neredeyse maliyetsiz şekilde ısınıyor.

Veri merkezleri yılda milyonlarca işlemi işlerken ciddi miktarda ısı üretiyor.

Veri merkezleri yılda milyonlarca işlemi işlerken ciddi miktarda ısı üretiyor.

Normalde soğutma sistemleriyle atmosfere salınan bu sıcaklık, Finlandiya’da artık çöpe gitmiyor. Özel ekipmanlarla yakalanıp doğrudan belediyelerin bölgesel ısıtma hatlarına aktarılıyor. Böylece “dijital atık” olarak görülen ısı, kent yaşamının sürdürülebilir bir parçasına dönüşüyor.

Yetkililer, bu yöntemin ekonomik olduğu kadar çevresel getirisi olduğuna da dikkat çekiyor.

Yetkililer, bu yöntemin ekonomik olduğu kadar çevresel getirisi olduğuna da dikkat çekiyor.

Atık ısı yenilenebilir kabul edildiği için fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor; şehirlerin karbon emisyonlarında ise ciddi bir düşüş sağlıyor. Bir yandan faturalar hafifliyor, bir yandan da ülke sürdürülebilirlik hedeflerine hızla yaklaşmış oluyor.

Avrupa’da bölgesel ısıtma pek çok ülkede kullanılsa da Finlandiya’nın veri merkezlerini bu sisteme entegre ediş biçimi dikkat çekiyor. Enerji uzmanları, modelin hem pratik hem de geleceğe dönük olduğunu söylüyor. Bu yüzden Finlandiya’nın yaklaşımının önümüzdeki yıllarda başka ülkelerde de uygulanması bekleniyor. Dijital altyapının yan ürünü olan ısı artık bir sorun değil, yeni nesil kentlerde değerli bir kaynak.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
