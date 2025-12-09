Bilimsel Araştırmalar Ortaya Koydu: Sağlıklı Bir Uyku Egzersizden Daha Önemli Olabilir
Yeni bir araştırma, sağlıklı bir uyku düzeninin genel sağlık üzerinde egzersizden daha belirleyici bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Çalışma, insanların çoğunun hem yeterince uyumak hem de günlük aktivite hedeflerini sürdürmekte zorlandığını gösteriyor.
Flinders Üniversitesi’nden profesör Danny Eckert’in önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, genel sağlık açısından uykunun egzersizden daha belirleyici olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmanın başyazarı Josh Fitton,
Veriler, çoğu insanın ya yeterince uyuduğunu ya da aktif bir yaşam sürdüğünü ancak ikisini birden başarmanın zor olduğunu ortaya koyuyor.
