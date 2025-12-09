onedio
Bilimsel Araştırmalar Ortaya Koydu: Sağlıklı Bir Uyku Egzersizden Daha Önemli Olabilir

Bilimsel Araştırmalar Ortaya Koydu: Sağlıklı Bir Uyku Egzersizden Daha Önemli Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 15:44

Yeni bir araştırma, sağlıklı bir uyku düzeninin genel sağlık üzerinde egzersizden daha belirleyici bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Çalışma, insanların çoğunun hem yeterince uyumak hem de günlük aktivite hedeflerini sürdürmekte zorlandığını gösteriyor.

Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2025/1...
Flinders Üniversitesi'nden profesör Danny Eckert'in önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, genel sağlık açısından uykunun egzersizden daha belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

Flinders Üniversitesi’nden profesör Danny Eckert’in önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, genel sağlık açısından uykunun egzersizden daha belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, insanların büyük kısmının hem yeterince uyumak hem de önerilen düzeyde fiziksel aktiviteyi sürdürmekte zorlandığını gösteriyor.

Communications Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yaygın sağlık önerileri olan “günde 7–9 saat uyku” ve “en az 8 bin adım” hedefleri çoğu kişi için ulaşılması güç. Dünya genelinde 70 binden fazla kişinin uyku ve aktivite verileri incelendiğinde, yalnızca katılımcıların yaklaşık yüzde 13’ünün her iki hedefi de düzenli olarak karşılayabildiği belirlendi.

Araştırmanın başyazarı Josh Fitton,

Araştırmanın başyazarı Josh Fitton,

“Her gün hem yeterli uyku hem de fiziksel aktivite hedeflerini tutturabilenlerin oranı oldukça düşük. Bu da rehberlerin günlük yaşamla ne kadar uyumlu olduğunu yeniden düşünmemiz gerektiğini gösteriyor” diyor.

Veriler, çoğu insanın ya yeterince uyuduğunu ya da aktif bir yaşam sürdüğünü ancak ikisini birden başarmanın zor olduğunu ortaya koyuyor.

Veriler, çoğu insanın ya yeterince uyuduğunu ya da aktif bir yaşam sürdüğünü ancak ikisini birden başarmanın zor olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle günde 7 saatin altında uyuyan ve 5 bin adımın altında kalan katılımcılar, kronik hastalıklar, kilo artışı ve ruh sağlığı sorunları açısından risk grubunda yer alıyor.

Çalışma, yeterli uykunun ertesi gün hareket kapasitesini artırmada kritik rol oynadığını da gösteriyor. Araştırmaya göre, geceleri 6–7 saat uyuyan katılımcılar, ertesi gün en fazla adımı atabiliyor. Bu nedenle zaman kısıtlı olanlar için öncelik uykuya verilmesi öneriliyor.

Profesör Eckert, “Uykuya öncelik vermek enerji, motivasyon ve fiziksel hareket kapasitesini artırmanın en etkili yolu olabilir. Yatmadan önce ekran süresini azaltmak, düzenli bir uyku rutini oluşturmak ve sessiz bir uyku ortamı yaratmak bile büyük fark yaratabilir” diye ekliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
