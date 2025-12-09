Bilimsel Araştırmalar Ortaya Koydu: Sağlıklı Bir Uyku Egzersizden Daha Önemli Olabilir

Özellikle günde 7 saatin altında uyuyan ve 5 bin adımın altında kalan katılımcılar, kronik hastalıklar, kilo artışı ve ruh sağlığı sorunları açısından risk grubunda yer alıyor.

Çalışma, yeterli uykunun ertesi gün hareket kapasitesini artırmada kritik rol oynadığını da gösteriyor. Araştırmaya göre, geceleri 6–7 saat uyuyan katılımcılar, ertesi gün en fazla adımı atabiliyor. Bu nedenle zaman kısıtlı olanlar için öncelik uykuya verilmesi öneriliyor.

Profesör Eckert, “Uykuya öncelik vermek enerji, motivasyon ve fiziksel hareket kapasitesini artırmanın en etkili yolu olabilir. Yatmadan önce ekran süresini azaltmak, düzenli bir uyku rutini oluşturmak ve sessiz bir uyku ortamı yaratmak bile büyük fark yaratabilir” diye ekliyor.