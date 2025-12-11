onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Bill Gates’ten Yapay Zeka Sektörüne Uyarı: "Bazı Şirketler Kaybedebilir"

Bill Gates’ten Yapay Zeka Sektörüne Uyarı: "Bazı Şirketler Kaybedebilir"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 08:44

Bill Gates, Abu Dhabi Finance Week’te yaptığı değerlendirmede yapay zeka alanındaki hızlı yükselişin her şirket için sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Sektörde oluşan yüksek değerlemelerin tamamının gerçeği yansıtmadığını belirten Gates, yoğun rekabet ortamında bazı şirketlerin kaçınılmaz olarak geride kalacağını söyledi. Buna rağmen yapay zekanın sağlık, eğitim ve tarım gibi kritik alanlarda büyük bir dönüşüm yaratacağına dikkat çekerek teknolojinin uzun vadeli etkisine yönelik iyimserliğini korudu.

Kaynak: https://proinvestnews.com/2025/12/09/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bill Gates, Abu Dhabi Finance Week kapsamında yaptığı değerlendirmede yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin her şirket için sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Bill Gates, Abu Dhabi Finance Week kapsamında yaptığı değerlendirmede yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin her şirket için sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

CNBC’ye konuşan Gates, özellikle son dönemde görülen yüksek değerlemelerin tamamının kalıcı olamayacağını, sektörün son derece rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle birçok şirketin uzun vadede ayakta kalamayacağını ancak bunun teknolojinin önemini gölgelemediğini ifade etti.

Gates, yapay zekanın günümüzün en etkili dönüşüm gücü olduğunu ve sağlık, eğitim ile tarım başta olmak üzere pek çok alanda köklü değişimler yaratacağını dile getirdi.

Gates, yapay zekanın günümüzün en etkili dönüşüm gücü olduğunu ve sağlık, eğitim ile tarım başta olmak üzere pek çok alanda köklü değişimler yaratacağını dile getirdi.

Ona göre tartışma, teknolojinin etkisi değil; mevcut değerlemelerin makul olup olmadığı üzerinde yoğunlaşıyor. Bazı şirketlerin aşırı değerli göründüğünü söyleyen Gates, bu tablo içinde “herkesin kazanan olamayacağını” açık bir dille ifade etti.

Öte yandan Gates, uzun vadeli beklentiler konusunda iyimser.

Öte yandan Gates, uzun vadeli beklentiler konusunda iyimser.

Yapay zekanın küresel ölçekte yaşam kalitesini artıracağını, özellikle de gelişmekte olan bölgelerde büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Gates Vakfı’nın çocuk felciyle mücadele için uluslararası ortaklarla birlikte 1.9 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, önümüzdeki yılın küresel sağlık açısından kritik bir dönem olacağını söyledi.

Gates, gelecek yıldan itibaren çeşitli yapay zeka uygulamalarının sahada test edilmeye başlanacağını da aktardı. Bunlar arasında sanal doktor hizmetleri, Afrika’daki tüm yerel lehçeleri kapsayan dil modelleri ve küçük ölçekli çiftçiler için geliştirilen üretkenlik danışmanları bulunuyor. Gates’e göre bu araçlar, doğru şekilde kullanıldığında verimliliği düşük bölgelerde dahi anlamlı bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın