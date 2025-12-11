Bill Gates’ten Yapay Zeka Sektörüne Uyarı: "Bazı Şirketler Kaybedebilir"
Bill Gates, Abu Dhabi Finance Week’te yaptığı değerlendirmede yapay zeka alanındaki hızlı yükselişin her şirket için sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Sektörde oluşan yüksek değerlemelerin tamamının gerçeği yansıtmadığını belirten Gates, yoğun rekabet ortamında bazı şirketlerin kaçınılmaz olarak geride kalacağını söyledi. Buna rağmen yapay zekanın sağlık, eğitim ve tarım gibi kritik alanlarda büyük bir dönüşüm yaratacağına dikkat çekerek teknolojinin uzun vadeli etkisine yönelik iyimserliğini korudu.
Bill Gates, Abu Dhabi Finance Week kapsamında yaptığı değerlendirmede yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin her şirket için sürdürülebilir olmadığını vurguladı.
Gates, yapay zekanın günümüzün en etkili dönüşüm gücü olduğunu ve sağlık, eğitim ile tarım başta olmak üzere pek çok alanda köklü değişimler yaratacağını dile getirdi.
Öte yandan Gates, uzun vadeli beklentiler konusunda iyimser.
