Bill Gates’ten Yapay Zeka Sektörüne Uyarı: "Bazı Şirketler Kaybedebilir"

Yapay zekanın küresel ölçekte yaşam kalitesini artıracağını, özellikle de gelişmekte olan bölgelerde büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Gates Vakfı’nın çocuk felciyle mücadele için uluslararası ortaklarla birlikte 1.9 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, önümüzdeki yılın küresel sağlık açısından kritik bir dönem olacağını söyledi.

Gates, gelecek yıldan itibaren çeşitli yapay zeka uygulamalarının sahada test edilmeye başlanacağını da aktardı. Bunlar arasında sanal doktor hizmetleri, Afrika’daki tüm yerel lehçeleri kapsayan dil modelleri ve küçük ölçekli çiftçiler için geliştirilen üretkenlik danışmanları bulunuyor. Gates’e göre bu araçlar, doğru şekilde kullanıldığında verimliliği düşük bölgelerde dahi anlamlı bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip.