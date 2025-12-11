onedio
İngiltere'de Evsizlik Krizi Derinleşiyor: Yeni Rapor Açıklandı

İngiltere’de Evsizlik Krizi Derinleşiyor: Yeni Rapor Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 14:29

İngiltere’de derinleşen konut krizinin ulaştığı son tablo, yeni raporlarla çok daha çarpıcı bir hal aldı. Barınma kuruluşu Shelter’ın güncel verileri, hem sokakta yatanların hem de geçici konaklamaya sıkışan ailelerin sayısında keskin bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Gelin, o tabloyla hep birlikte bakalım...

Kaynak: Shelter.org

İngiltere'de konut krizinin ulaştığı vahim tablo yeni bir raporla yeniden gündem oldu.

İngiltere’de konut krizinin ulaştığı vahim tablo yeni bir raporla yeniden gündem oldu.

Barınma kuruluşu Shelter’ın yıllık değerlendirmesi, ülkede sokakta yatanların sayısının sadece bir yılda yüzde 20 arttığını ve en az 4.667 kişiye ulaştığını ortaya koyuyor. Yüz binlerce kişi ise farklı şekillerde evsizlikle mücadele ediyor.

Shelter’ın güncel verilerine göre ülkede artık 380 binden fazla insan “evsiz” sınıfında değerlendiriliyor. Bu sayı sadece son 12 ayda 28 binden fazla artmış durumda. Ülkede her 153 kişiden biri, Londra özelinde ise neredeyse her 45 kişiden biri evsizlik tehdidi altında yaşıyor.

Shelter CEO'su Sarah Elliott, yaklaşan kış şartlarının tabloyu daha da ağırlaştıracağına dikkat çekiyor.

Shelter CEO’su Sarah Elliott, yaklaşan kış şartlarının tabloyu daha da ağırlaştıracağına dikkat çekiyor.

“382 binden fazla insanın güvenli bir eve sahip olmadan kışı karşılaması akıl alır değil. Binlercesi sokakta donma tehlikesiyle yüz yüze, on binlerce aile ise Noel’i sağlıksız geçici konaklama yerlerinde geçirmek zorunda.”

Rapora göre evsiz kayıtlarının yüzde 90’ından fazlası geçici konaklama yerlerinde tutuluyor. Sosyal hizmetlerin sunduğu sınırlı alanlarda en az 4.031 kişi, yurt ve barınma merkezlerinde ise 16.294 kişi yaşam mücadelesi veriyor.

Rapora göre evsiz olarak kaydedilen kişilerin büyük kısmı hala geçici konaklama yerlerinde tutuluyor.

Rapora göre evsiz olarak kaydedilen kişilerin büyük kısmı hala geçici konaklama yerlerinde tutuluyor.

Aralarında on binlerce ailenin bulunduğu bu grup, çoğu zaman sınırlı imkanlara sahip otel odaları veya kısa süreli barınma alanlarında yaşamaya çalışıyor. Sosyal hizmetlerin sunduğu yerlerde kalan binlerce kişi ile yurt ve barınma merkezlerine yerleştirilenler de bu tabloya dahil.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
