İngiltere’de Evsizlik Krizi Derinleşiyor: Yeni Rapor Açıklandı

Barınma kuruluşu Shelter’ın yıllık değerlendirmesi, ülkede sokakta yatanların sayısının sadece bir yılda yüzde 20 arttığını ve en az 4.667 kişiye ulaştığını ortaya koyuyor. Yüz binlerce kişi ise farklı şekillerde evsizlikle mücadele ediyor.

Shelter’ın güncel verilerine göre ülkede artık 380 binden fazla insan “evsiz” sınıfında değerlendiriliyor. Bu sayı sadece son 12 ayda 28 binden fazla artmış durumda. Ülkede her 153 kişiden biri, Londra özelinde ise neredeyse her 45 kişiden biri evsizlik tehdidi altında yaşıyor.