İngiltere’de Evsizlik Krizi Derinleşiyor: Yeni Rapor Açıklandı
İngiltere’de derinleşen konut krizinin ulaştığı son tablo, yeni raporlarla çok daha çarpıcı bir hal aldı. Barınma kuruluşu Shelter’ın güncel verileri, hem sokakta yatanların hem de geçici konaklamaya sıkışan ailelerin sayısında keskin bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.
Gelin, o tabloyla hep birlikte bakalım...
Kaynak: Shelter.org
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’de konut krizinin ulaştığı vahim tablo yeni bir raporla yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shelter CEO’su Sarah Elliott, yaklaşan kış şartlarının tabloyu daha da ağırlaştıracağına dikkat çekiyor.
Rapora göre evsiz olarak kaydedilen kişilerin büyük kısmı hala geçici konaklama yerlerinde tutuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın