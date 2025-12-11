onedio
Microsoft’tan Hindistan’a Rekor Hamle: 17,5 Milyar Dolarlık Yapay Zeka ve Bulut Yatırımı Yapacak

11.12.2025 - 13:36

Microsoft, Hindistan’ın hızla büyüyen dijital ekonomisine şimdiye kadarki en büyük Asya yatırımını yapıyor. Şirket, ülkenin yapay zeka ve bulut altyapısını güçlendirmek için önümüzdeki yıllara yayılan 17,5 milyar dolarlık dev bir plan açıkladı. Satya Nadella’nın Yeni Delhi’de Başbakan Narendra Modi’yle yaptığı görüşmenin ardından duyurulan yatırım, Hindistan’ın küresel teknoloji yarışındaki rolünü daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor.

Microsoft, Hindistan’da yapay zeka ve bulut teknolojilerinin geleceğini yeniden şekillendirecek dev bir adım attı.

Şirket, önümüzdeki dört yıl boyunca ülkenin dijital altyapısını güçlendirmek amacıyla tam 17,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu rakam, Microsoft’un Asya kıtasındaki en büyük yatırımı olarak kayıtlara geçiyor.

CEO Satya Nadella, Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından kararı kamuoyuna açıkladı. Nadella, hedeflerinin Hindistan’ın yapay zeka ekosistemini destekleyecek altyapı, yetenek ve ulusal kapasiteyi güçlendirmek olduğunu vurguladı. Açıklama, Hindistan’ın hızla büyüyen dijital ekonomisi için rekabetin giderek kızıştığını da gösteriyor.

Hindistan teknolojiye yatırım çeken tek dev ülke değil.

Ekim ayında Google da ülkedeki ilk yapay zeka merkezini kurmak üzere beş yıl içinde 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Visakhapatnam’da kurulacak dev merkez, Google’ın dünya çapındaki en büyük yapılarından biri olmaya aday.

Nadella’nın Hindistan ziyareti de oldukça yoğun. Üst düzey yöneticilerle toplantılar, Mumbai ve Bengaluru’daki yapay zeka etkinlikleri derken teknoloji yatırımları birbiri ardına gündeme geliyor. Hindistan hükümeti ise bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Ülkeyi küresel bir yapay zeka ve çip üretim üssüne dönüştürmek için teşvik paketleri devrede; amaç hem inovasyonu artırmak hem de dışa bağımlılığı azaltmak.

Modi, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, “Dünya yapay zeka konusunda Hindistan’dan umutlu” diyerek mesajı net verdi.

Microsoft’un yeni planı da bu hedefi destekler nitelikte. Zira şirket, yıl içinde açıkladığı 3 milyar dolarlık veri merkezi ve iş gücü eğitimi taahhüdünün çok üzerine çıktı.

Microsoft, Hindistan’da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor ve ülkede 22 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Yeni yatırımla birlikte hem bulut kapasitesi genişleyecek hem de yapay zeka odaklı projeler için güçlü bir zemin hazırlanacak.

