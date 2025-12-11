Microsoft’tan Hindistan’a Rekor Hamle: 17,5 Milyar Dolarlık Yapay Zeka ve Bulut Yatırımı Yapacak
Microsoft, Hindistan’ın hızla büyüyen dijital ekonomisine şimdiye kadarki en büyük Asya yatırımını yapıyor. Şirket, ülkenin yapay zeka ve bulut altyapısını güçlendirmek için önümüzdeki yıllara yayılan 17,5 milyar dolarlık dev bir plan açıkladı. Satya Nadella’nın Yeni Delhi’de Başbakan Narendra Modi’yle yaptığı görüşmenin ardından duyurulan yatırım, Hindistan’ın küresel teknoloji yarışındaki rolünü daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor.
Microsoft, Hindistan’da yapay zeka ve bulut teknolojilerinin geleceğini yeniden şekillendirecek dev bir adım attı.
Hindistan teknolojiye yatırım çeken tek dev ülke değil.
Modi, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, “Dünya yapay zeka konusunda Hindistan’dan umutlu” diyerek mesajı net verdi.
