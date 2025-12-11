Microsoft’tan Hindistan’a Rekor Hamle: 17,5 Milyar Dolarlık Yapay Zeka ve Bulut Yatırımı Yapacak

Şirket, önümüzdeki dört yıl boyunca ülkenin dijital altyapısını güçlendirmek amacıyla tam 17,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu rakam, Microsoft’un Asya kıtasındaki en büyük yatırımı olarak kayıtlara geçiyor.

CEO Satya Nadella, Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından kararı kamuoyuna açıkladı. Nadella, hedeflerinin Hindistan’ın yapay zeka ekosistemini destekleyecek altyapı, yetenek ve ulusal kapasiteyi güçlendirmek olduğunu vurguladı. Açıklama, Hindistan’ın hızla büyüyen dijital ekonomisi için rekabetin giderek kızıştığını da gösteriyor.