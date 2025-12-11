onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Aynı Erkekle Sevgili Olan Tek Yumurta İkizleri, Kafalardaki Tüm Soru İşaretlerine Açıklık Getirdi

Aynı Erkekle Sevgili Olan Tek Yumurta İkizleri, Kafalardaki Tüm Soru İşaretlerine Açıklık Getirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 15:46

Avustralya’da yaşayan yumurta ikizleri Anna ve Lucy DeCinque, hayatlarını neredeyse tamamen birbirinin aynısı olarak sürdürürken 14 yıldır birlikte oldukları Ben isimli erkekle olan sıra dışı ilişkilerini de bir programda anlattılar. Günlük rutinlerinden kıyafet seçimlerine yemeklerinden sosyal yaşantılarına kadar her adımlarını birlikte atan ikizler merak edilen tüm soru işaretlerini yanıtlayarak ilişkilerinde kıskançlık ya da ayrılık gibi durumların olmadığını açıkladı.

İşte detaylar...

Kaynak: UNILAD

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avustralya’da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque ikizleri, hayatlarını tamamen birbirlerinin aynısı olarak sürdürüyor.

Avustralya’da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque ikizleri, hayatlarını tamamen birbirlerinin aynısı olarak sürdürüyor.

Yemeklerinden giyimlerine, günlük rutinlerinden sosyal yaşantılarına kadar her şeyi aynı şekilde yapan ikizler, bu yakınlıklarını özel hayatlarına da yansıtmaya karar vermiş.

İkizler, 14 yıldır birlikte oldukları Ben isimli adamla ilişkilerini sürdürürken sıkça merak edilen bir soruyu da yanıtladı.

İkizler, 14 yıldır birlikte oldukları Ben isimli adamla ilişkilerini sürdürürken sıkça merak edilen bir soruyu da yanıtladı.

Hughesy, We Have a Problem programında her ne olursa olsun, özel olarak yakınlaşsalar bile birbirlerinden asla ayrılmadıklarının altını çizdi.

DeCinque ikizleri, benzerliklerini korumak için beslenme, kozmetik müdahaleler ve estetik uygulamalar gibi çeşitli yöntemler uyguladıklarını açıkladı.

İkizler, partnerlerini paylaşmalarına rağmen kıskançlık hissetmediklerini belirtti.

İkizler, partnerlerini paylaşmalarına rağmen kıskançlık hissetmediklerini belirtti.

'Önemli olan birlikte olmamız.” Ben ise ikizlerden ‘çifte sevgi, çifte ilgi’ gördüğünü söyleyerek durumdan memnun.

İkizler, zaman zaman Ben’e karşı birlikte hareket ettiklerini de itiraf etti. Ancak ilişkilerindeki en büyük zorluklardan biri Avustralya’da çok eşliliğin 1961’den beri yasak olması. DeCinque ikizleri, yasal engeller olmasa Ben ile evlenmek istediklerini açıkladı:

“Aşk, aşktır. Hepimiz yetişkiniz ve aynı kişiyle evlenebilmeliyiz.”

İkizlerin bir diğer hedefi ise, aynı anda anne olmayı deneyimlemek. Bu amaçla hem doğal yolları hem de tüp bebek seçeneklerini araştırıyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın