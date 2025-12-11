Aynı Erkekle Sevgili Olan Tek Yumurta İkizleri, Kafalardaki Tüm Soru İşaretlerine Açıklık Getirdi
Avustralya’da yaşayan yumurta ikizleri Anna ve Lucy DeCinque, hayatlarını neredeyse tamamen birbirinin aynısı olarak sürdürürken 14 yıldır birlikte oldukları Ben isimli erkekle olan sıra dışı ilişkilerini de bir programda anlattılar. Günlük rutinlerinden kıyafet seçimlerine yemeklerinden sosyal yaşantılarına kadar her adımlarını birlikte atan ikizler merak edilen tüm soru işaretlerini yanıtlayarak ilişkilerinde kıskançlık ya da ayrılık gibi durumların olmadığını açıkladı.
İşte detaylar...
Kaynak: UNILAD
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avustralya’da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque ikizleri, hayatlarını tamamen birbirlerinin aynısı olarak sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkizler, 14 yıldır birlikte oldukları Ben isimli adamla ilişkilerini sürdürürken sıkça merak edilen bir soruyu da yanıtladı.
İkizler, partnerlerini paylaşmalarına rağmen kıskançlık hissetmediklerini belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın