Modern Hayat Vücudumuzu Tüketiyor: Neden Kendimizi Yorgun ve Hasta Hissediyoruz?
Günümüz hayatı, sürekli stres, uzun oturma saatleri ve yapay ortamlarla dolu. Yeni araştırmalar, vücudumuzun bu tempoya uyum sağlayamadığını ve bunun kronik yorgunluk, stres ve sağlık sorunlarının artışına yol açabileceğini ortaya koyuyor.
Yeni araştırmalar, modern yaşam tarzımızın insan biyolojisinin adapte olabileceğinden çok daha hızlı değiştiğini açıkladı.
Zürih Üniversitesi’nden Colin Shaw ve Loughborough Üniversitesi’nden Daniel Longman tarafından yürütülen araştırma, biyolojimizin hala avcı-toplayıcı hayat tarzının fiziksel ve psikolojik taleplerine uygun şekilde programlandığını gösteriyor.
Araştırmacılar, bu sürekli tetikte olmanın hem bağışıklık sistemimizi hem de ruhsal ve fizyolojik dayanıklılığımızı yıprattığını söylüyor.
