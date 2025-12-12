2025'in En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu! Türkiye'de Bu Yıl 1 Milyona Yakın Otomobil Satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine dayanarak, AA muhabirleri tarafından derlenen bilgilere göre, 2025 yılının Ocak - Kasım aylarında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 oranında artış göstererek 938 bin 177'ye ulaştı. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13'lük bir artışla 238 bin 603'e yükseldi. Bu veriler ışığında, Ocak - Kasım döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 1 milyon 176 bin 780 olduğu görüldü.

Kasım ayı ayrıca ele alındığında, otomobil ve otomobil satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,78 oranında artış göstererek 104 bin 795'e ulaştığı belirlendi.