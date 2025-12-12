2025'in En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu! Türkiye'de Bu Yıl 1 Milyona Yakın Otomobil Satıldı
Yılın son günlerine yaklaştıkça 2025 verileri de ortaya çıkmaya başlıyor. 2025’te yılın Ocak - Kasım aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artışla 938 bin 177 adet otomobil satıldı. Yılın aynı döneminde en çok satan otomobil markaları ve modelleri de belli oldu. Yılın popüler aracı Renault Clio olurken, elektrikli otomobil üreticileri BYD, Tesla ve TOGG da listede yerini aldı. Peki, 2025 yılında en çok satılan otomobil markası hangisi oldu? Türkiye'de en çok hangi otomobil satıldı?
İşte, detaylar...
Kaynak: AA
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın en çok satılan otomobilleri belli oldu!
Yılın en çok satış yapan otomobil markası Renault, en çok satanlar listesinde Clio ve Megane ile zirveye yerleşti.
İşte 2025 Yılının En Çok Satan Otomobilleri
Türkiye'nin Ocak-Kasım ayları arasında en çok satan otomobil markaları da belli oldu!
