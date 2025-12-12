onedio
2025'in En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu! Türkiye'de Bu Yıl 1 Milyona Yakın Otomobil Satıldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 08:05

Yılın son günlerine yaklaştıkça 2025 verileri de ortaya çıkmaya başlıyor. 2025’te yılın Ocak - Kasım aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artışla  938 bin 177 adet otomobil satıldı. Yılın aynı döneminde en çok satan otomobil markaları ve modelleri de belli oldu. Yılın popüler aracı Renault Clio olurken, elektrikli otomobil üreticileri BYD, Tesla ve TOGG da listede yerini aldı. Peki, 2025 yılında en çok satılan otomobil markası hangisi oldu? Türkiye'de en çok hangi otomobil satıldı? 

İşte, detaylar...

Kaynak: AA

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın en çok satılan otomobilleri belli oldu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine dayanarak, AA muhabirleri tarafından derlenen bilgilere göre, 2025 yılının Ocak - Kasım aylarında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 oranında artış göstererek 938 bin 177'ye ulaştı. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13'lük bir artışla 238 bin 603'e yükseldi. Bu veriler ışığında, Ocak - Kasım döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 1 milyon 176 bin 780 olduğu görüldü.

Kasım ayı ayrıca ele alındığında, otomobil ve otomobil satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,78 oranında artış göstererek 104 bin 795'e ulaştığı belirlendi.

Yılın en çok satış yapan otomobil markası Renault, en çok satanlar listesinde Clio ve Megane ile zirveye yerleşti.

Renault 2025 yılının Ocak - Kasım aylarında toplam 120 bin 313 adet otomobil satışı yaptı. Kasım ayında 4 bin 468 adet satılan Renault Clio, Ocak - Kasım döneminde 42 bin 469 adet satış ile Türkiye'de en çok satılan oto otomobil oldu. Renault Megane ise zirveyi takip ederek 34 bin 909 satışa imza attı.

İşte 2025 Yılının En Çok Satan Otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2025 yılı Ocak - Kasım ayı verilerine göre, listenin ilk sırasında yer alan Renault Clio toplam 42 bin 469 adet otomobil satışı yaptı. Zirveyi 34 bin 909 adet ile yine Renault takip etti ve ikinci sırada Megane yer aldı. 

Elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan BYD SEAL U, Tesla Model Y ve TOGG listedeki elektrikli otomobil markaları oldu. TOGG bu yıl 6 bin 92 adet T10F satışı ile 2025'in Ocak - Kasım döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil arasında yerini aldı. İşte, 2025 yılında Ocak - Kasım aylarında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri: 

  • Renault Clio

  • Renault Megane

  • BYD SEAL U

  • Nissan Qashqai

  • Volkswagen TAIGO

  • Renault Duster 

  • Tesla Model Y 

  • Volkswagen T-ROC

  • Toyota C-HR

  • TOGG T10F

Türkiye'nin Ocak-Kasım ayları arasında en çok satan otomobil markaları da belli oldu!

Listenin ilk sırasında yer alan Renault 2025 yılının Ocak - Kasım aylarında toplam 120 bin 313 adet otomobil satışı yaparken, sırayı 102 bin 681 adet ile Fiat ve 95 bin 647 adet ile Volkswagen takip etti. Listenin sonunda ise 40 bin 770 otomobil ile BYD yer aldı. İşte, 2025 yılında Ocak - Kasım aylarında Türkiye'de en çok satış yapan otomobil markaları: 

