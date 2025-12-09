onedio
Aralık 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 17:04

Çinli otomobil üreticisi BYD, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 2023 yılında ATTO 3 modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan BYD, tek bir model ile satış rekorları kırmayı başardı. Kısa sürede Dolphin, Seal, Tang ve Han modelleri ile de çok satanlar listesinde yerini aldı! Peki, Aralık ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Güncel BYD Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi BYD, 9 Aralık'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla C-SUV segmentinde adından söz ettiren BYD kampanyalı fiyatları ile bu ay da dikkatleri üzerine çekti. BYD ATTO 3 geçtiğimiz ay olduğu gibi Aralık ayında da 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Uyarı: BYD tarafından 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BYD ATTO 2 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD ATTO 2 130 kW Boost - 1.529.000 TL 

  • BYD ATTO 2 130 kW Comfort - 1.629.000 TL

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.610.000 TL

  • BYD DOLPHIN 150 kW Design - 1.740.000 TL

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.119.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD SEAL U EV 160 kW Design - 2.486.750 TL
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD SEAL U DM-i 160 kW Design - 2.358.000 TL

BYD SEAL Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.389.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.249.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 3.829.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD SEALION 7 160kW Design - 2.389.000 TL 

  • BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence - 3.939.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.584.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.099.000 TL

