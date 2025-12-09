Aralık 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi BYD, 9 Aralık'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla C-SUV segmentinde adından söz ettiren BYD kampanyalı fiyatları ile bu ay da dikkatleri üzerine çekti. BYD ATTO 3 geçtiğimiz ay olduğu gibi Aralık ayında da 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Uyarı: BYD tarafından 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.