Aralık 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
07.12.2025 - 15:12

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını açıkladı. Özellikle son dönemlerde hibrit SUV modelleriyle dikkat çeken Suzuki, motor performansı ve üstün kalitesiyle otomobil pazarında rekabeti artırıyor. Suzuki'nin popüler modelleri S-Cross ve Vitara 2025 yılında yenilenen tarzlarıyla en çok tasanlar listesinde sık sık yerini alıyor. Peki, Aralık ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Aralık ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Suzuki Aralık 2025 Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Suzuki, 1 Aralık itibariyle geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' duyurdu. Markanın ikonik modellerinden Yeni Swift Hibrit, Aralık ayında 1.685.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. 

Uyarı: Suzuki tarafından belirlenen fiyatlar aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatların dönemlik ya da sınırlı sayıdaki kampanyalara, hatta ödeme yöntemlerine ve opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini unutmayınız!

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 1.685.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 1.715.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2025

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.155.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.055.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.300.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.250.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.300.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.250.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.600.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.550.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.035.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.985.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.075.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.025.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.225.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.175.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.265.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.215.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.230.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.180.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.270.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.220.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.380.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.330.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.555.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.370.000 TL

