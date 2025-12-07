Aralık 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Suzuki, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını açıkladı. Özellikle son dönemlerde hibrit SUV modelleriyle dikkat çeken Suzuki, motor performansı ve üstün kalitesiyle otomobil pazarında rekabeti artırıyor. Suzuki'nin popüler modelleri S-Cross ve Vitara 2025 yılında yenilenen tarzlarıyla en çok tasanlar listesinde sık sık yerini alıyor. Peki, Aralık ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Suzuki'nin Aralık ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi
Suzuki Aralık 2025 Fiyat Listesi
Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2025
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2025
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Aralık 2025
