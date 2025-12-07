onedio
Aralık 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
07.12.2025 - 15:07

Japon otomobil üreticisi Nissan, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. SUV segmentindeki modelleriyle otomobil sektöründe sıkça adından söz ettiren Nissan, özellikle Qashqai modeliyle ön plana çıkıyor. Markanın en popüler otomobillerinden Qashqai, 2025 yılında yenilenen tarzı, hiybrid ve elektirikli modelleriyle alıcının beğenisine sunuluyor. Nissan Qashqai bu ay, 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki, Aralık ayında Nissan Juke, Qashqai ePower ve XTrail'in fiyatları ne oldu?

İşte, Nissan'ın Aralık ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Nissan Fiyat Listesi: Aralık 2025

Japon otomobil üreticisi Nissan, 1 Aralık'ta itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' duyurdu. Nissan Qashqai, geçen ay olduğu gibi bu ay da indirimli fiyatlarla 1.999.000 TL'den başlayarak satışa sunuldu.

Uyarı: Nissan'ın internet sitesinden alınan fiyatlar ve kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme yöntemleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.419.300 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.999.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.961.100 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.384.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.170.800 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.903.500 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.263.100 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.988.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.368.200 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.084.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.394.500 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.108.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.499.400 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.204.300 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Aralık 2025

  • e-POWER 190PS Skypack 3.053.200 TL

  • e-POWER 190PS N-Design 3.157.800 TL

  • e-POWER 190PS Platinum 3.242.000 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium 3.360.100 TL

(Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.715.000 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.549.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.063.900 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.797.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.149.100 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.884.300 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.245.600 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.145.600 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.245.600 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.145.600 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.318.600 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.218.600 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.096.000 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.199.000 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 4.422.900 TL I Aralık Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 4.055.000 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.126.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.289.300 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.239.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.401.300 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.351.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.472.200 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.422.200 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.057.000 TL

  • EV L2 Tekna 2.036.300 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Aralık 2025

  • EV Designpack 2.319.400 TL

  • EV Platinum 2.368.800 TL

