Aralık 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Nissan, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. SUV segmentindeki modelleriyle otomobil sektöründe sıkça adından söz ettiren Nissan, özellikle Qashqai modeliyle ön plana çıkıyor. Markanın en popüler otomobillerinden Qashqai, 2025 yılında yenilenen tarzı, hiybrid ve elektirikli modelleriyle alıcının beğenisine sunuluyor. Nissan Qashqai bu ay, 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki, Aralık ayında Nissan Juke, Qashqai ePower ve XTrail'in fiyatları ne oldu?
İşte, Nissan'ın Aralık ay güncel fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Fiyat Listesi: Aralık 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Qashqai Fiyat Listesi Aralık 2025
Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Aralık 2025
Nissan Juke Fiyat Listesi Aralık 2025
Nissan X-Trail Fiyat Listesi Aralık 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Aralık 2025
Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Aralık 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın