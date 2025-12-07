Aralık 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Nissan, 1 Aralık'ta itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' duyurdu. Nissan Qashqai, geçen ay olduğu gibi bu ay da indirimli fiyatlarla 1.999.000 TL'den başlayarak satışa sunuldu.

Uyarı: Nissan'ın internet sitesinden alınan fiyatlar ve kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme yöntemleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayın.