Aralık 2025 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.audi.com.tr/
Alman otomobil üreticisi Audi, Aralık ayı fiyatlarını açıkladı. 2018 yılında tamamen elektrikli ilk modeli e-tron’u piyasaya süren Audi, yıllardır lüks ve konforu bir araya getiren kalitesini, yenilenen tarzı ile de otomobillerine yansıtıyor. Bu ayki fiyat listelerinde Yeni Q3 de yerini alıyor. Markanın yeni modeli ise 4.018.796 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu?
İşte, Audi'nin Aralık ayı güncel fiyatları
Audi Güncel Fiyat Listesi
Audi A3 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi A5 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi A6 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi A6 Avant Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi A8 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Q2 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Q3 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Q7 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Q8 Fiyat Listesi Aralık 2025
Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Aralık 2025
