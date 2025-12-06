onedio
Aralık 2025 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 13:07

Alman otomobil üreticisi Audi, Aralık ayı fiyatlarını açıkladı. 2018 yılında tamamen elektrikli ilk modeli e-tron’u piyasaya süren Audi, yıllardır lüks ve konforu bir araya getiren kalitesini, yenilenen tarzı ile de otomobillerine yansıtıyor. Bu ayki fiyat listelerinde Yeni Q3 de yerini alıyor. Markanın yeni modeli ise 4.018.796 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Aralık ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Audi, 6 Aralık'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden A3, Aralık ayında da 3.063.320 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca listelerde yerini alan Yeni Q3, 4.018.796 TL başlangıç fiyatı ile dikkat çekti. 

Uyarı: Audi tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar ise dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.063.320 TL 

  • A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic 3.645.746 TL 

  • A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.216.764 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 6.263.808 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 6.497.736 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 7.496.271 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 7.401.890 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025

  • A6 Avant e-tron 6.891.494 TL 

  • A6 Sportback e-tron 6.736.514 TL

Audi A6 Avant Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi A6 Avant Fiyat Listesi Aralık 2025

  • A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 8.170.839 TL

  • A6 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 7.669.287 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 25.267.748 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 21.114.367 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 3.230.466 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 4.373.780 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 4.757.348 TL

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic 4.018.796 TL

  • Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic 4.171.604 TL

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Audi Q4 40 e-tron 3.920.123 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron 4.060.739 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Q6 SUV e-tron quattro 7.951.565 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro 8.133.194 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 10.002.282 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 11.560.657 TL

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Aralık 2025

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Yeni e-tron GT quattro 10.485.446 TL

