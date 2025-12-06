onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Aralık 2025 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Aralık 2025 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 13:07

Alman otomobil devi Mercedes, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1926 yılında kurulan ve o günden beri kalite ve lüksü bir araya getiren marka, standartlarından ödün vermeyerek otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Markanın klasikleşmiş modelleri ve yenilenen tasarımlarının yer aldığı fiyat listeleri Ekim ayından beri ilk kez güncelleniyor. Yıl bitmeden fiyat değişikliğine giden Mercedes, bir kez daha segmentinde fark yaratmaya geliyor. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E serisi, EQE ve EQS modellerinin Aralık ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mercedes'in Aralık ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mercedes Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes Fiyat Listesi Aralık 2025

Alman otomobil üreticisi Mercedes, Aralık ayı fiyatlarını açıkladı. Bu ay itibariyle, markanın popüler A serisi otomobilleri 3.170.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor. Mercedes'in yenilenen CLA serisi ise 4.690.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta.

Uyarı: Mercedes tarafından duyurulan 'Satış Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar ise dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • A 200 AMG - 3.170.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition  - 6.940.000 TL

Mercedes CLA Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes CLA Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG - 4.690.000 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • C 200 4MATIC AMG - 5.781.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance - 7.835.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - 12.129.000 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes EQE Fiyat Listesi Aralık 2025

  • EQE 280 AMG Elektrik - 5.601.000 TL 

  • EQE 350 4MATIC AMG - 6.408.000 TL

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 8.239.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • E 180 Exclusive - 7.536.000 TL

  • E 180 AMG - 7.598.000 TL

  • E 220 d 4MATIC Exclusive - 10.213.000 TL

  • E 220 d 4MATIC AMG - 10.290.000 TL

  • Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance - 19.363.000 TL

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Aralık 2025

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 9.471.000 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 11.071.000 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - 19.864.000 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - 35.306.000 TL

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition  - 7.810.000 TL

Mercedes C-Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes C-Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Aralık 2025

  • C 200 4MATIC All - Terrain - 5.447.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 7.948.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 12.206.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mercedes CLA Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes CLA Fiyat Listesi Aralık 2025

  • CLA 200 AMG - 4.044.000 TL

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 7.501.000 TL

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Aralık 2025

  • CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 7.931.000 TL

  • Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance - 12.946.000 TL

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 8.889.000 TL

Mercedes EQA Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes EQA Fiyat Listesi Aralık 2025
  • EQA 250+ AMG - 3.923.000 TL

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025
  • GLA 200 AMG - 4.279.000 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mercedes EQB Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes EQB Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni EQB 250+ AMG - 4.034.000 TL 

  • EQB 250+ Night Edition - 4.137.000 TL

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni GLB 200 Progressive - 4.597.000 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 4.834.000 TL

Mercedes GLC Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes GLC Fiyat Listesi Aralık 2025

  • GLC 180AMG - 6.383.000 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG - 8.483.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATICPerformance - 9.379.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - 13.477.000 TL

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Aralık 2025

  • GLC 180 Coupé AMG - 6.798.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 9.888.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 14.162.000 TL

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • G 580 Heritage - 14.525.000 TL 

  • G 450 d Heritage - 20.393.000 TL

  • G 500 Heritage - 21.706.000 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 28.230.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance - 14.100.000 TL

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance - 15.251.000 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance - 25.815.000 TL

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 15.160.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 26.573.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ - 30.784.000 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025
  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - 28.712.000 TL

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Aralık 2025

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series - 35.264.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın