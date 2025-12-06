Aralık 2025 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi BMW'nin Aralık ayı fiyatları belli oldu. Yıllardır ödün vermediği kalitesi ile lüks ve konforu bir araya getiren BMW, 2025 yılında dünyanın en değerli 3. otomobil markası oldu. Tüm dünyada otomobil tutkunlarının gözdesi olan marka, Aralık ayında güncellen fiyatları ile bir kez daha adından söz ettirmeye hazır. Peki, Aralık ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Aralık ayı güncel fiyat listesi