Aralık 2025 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 13:07

Alman otomobil devi BMW'nin Aralık ayı fiyatları belli oldu. Yıllardır ödün vermediği kalitesi ile lüks ve konforu bir araya getiren BMW, 2025 yılında dünyanın en değerli 3. otomobil markası oldu. Tüm dünyada otomobil tutkunlarının gözdesi olan marka, Aralık ayında güncellen fiyatları ile bir kez daha adından söz ettirmeye hazır. Peki, Aralık ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Aralık ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
BMW Aralık 2025 Fiyat Listesi

Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi BMW, 6 Aralık'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Fiyat listelerinde BMW 1 serisi, bu ay 3.413.900 TL başlangıç fiyatı ile yer aldı. BMW X1 ise 3.667.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.  

Uyarı: BMW tarafından belirlenen 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini ise unutmayın. 

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 3.413.900 TL 

  • Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.689.200 TL

Yeni BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 170 bg 3.548.300 TL 

  • Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 170 bg 4.009.300 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 4.493.000 TL 

  • M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 4.803.800 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW 320i Sedan Sport Line 4.939.000 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 5.349.000 TL

  • BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition 5.962.400 TL

BMW 3 Serisi Touring Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW 330i xDrive Touring M Sport 8.332.900 TL

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport 5.913.200 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 6.866.800 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  9.013.200 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé M Sport Benzin 5.865.300 TL 

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé Edition M Sport Benzin 6.848.300 TL

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 7.563.400 TL 

  • BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin 8.040.500 TL 

BMW 520d xDrive Sedan Fiyat Listesi

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 9.959.800 TL

  • BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel 10.965.400 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 18.353.400 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M ExcellenceMild Hybrid - Dizel 19.275.700 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

BMW 8 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport 19.197.600 TL

BMW 8 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport 19.914.800 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport 19.731.000 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.667.500 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik- Benzin 3.855.700 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik - Benzin 3.948.300 TL

BMW X1 xDrive25e Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 5.080.100 TL 

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 5.250.000 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line - Elektrik 3.722.800 TL  

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport - Elektrik 4.055.900 TL

BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin 5.910.100 TL 

  • Yeni BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin 6.245.700 TL 

  • Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid - Dizel 7.698.300 TL

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel 30.423.400 TL

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW Z4 sDrive30i M Sport 7.641.400 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni BMW M2 M Benzin 11.161.100 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 14.964.800 TL 

  • BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 15.224.000 TL 

  • BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 15.361.000 TL

  • BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 15.704.300 TL 

  • BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 22.035.600 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin 22.148.000 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik 8.948.400 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik 9.041.100 TL 

  • BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid 27.810.900 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik 14.321.300 TL 

  • BMW M8 Competition Coupé xDrive M Benzin 26.909.400 TL 

  • BMW M8 Competition Cabrio xDrive M Benzin 28.407.700 TL 

  • BMW M8 Competition Gran Coupé xDrive M Benzin 27.233.600 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin 7.343.700 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin 7.438.900 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli 10.205.200 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 5.172.100 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 5.847.600 TL

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 6.293.400 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 6.679.100 TL

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 7.061.700 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 7.434.000 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 7.211.800 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 7.586.200 TL

  • BMW i5 BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 8.948.400 TL

  • BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 9.041.100 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 12.501.700 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 12.958.100 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 14.321.300 TL

BMW iX1 Fiyat Listesi Aralık 2025

blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.667.500 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 3.855.700 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 3.948.300 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.722.800 TL 

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 4.055.900 TL

BMW iX Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 9.228.900 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 10.205.200 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
