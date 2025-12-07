onedio
Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 15:07

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, güncellenen Aralık ayı fiyat listelerini yayımladı. Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan ve günümüzde Volkswagen Grubu'nun bir parçası olarak faaliyet gösteren marka, ülkemizde en çok satanlar listesinde yer alıyor. SEAT'ın popüler modellerinden biri olan İbiza, yıllar geçse de popülerliğini korurken, yenilenen tarzı ve güncel fiyatlarıyla Aralık ayında da otomobil severlerin dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Peki, Aralık ayında SEAT'ın Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte Seat'ın Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil devi SEAT, 1 Aralık'tan itibaren geçerli fiyatlarını açıkladı. Markanın yenilenen fiyat listesinde yer alan popüler model SEAT Ibiza Aralık ayına özel 1.427.500 TL'den başlayan nakit alım kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekti. SEAT bu ay, diğer modellerinde de nakit alım kampanyası yaptı. 

UYARI: SEAT tarafından belirlenen 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları' aşağıda yer alıyor. SEAT'ın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemsel ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Seat İbiza Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.596.000 TL I MY25 Tavsiye Edilen Nakit Alım Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.427.500 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.716.000 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR - 2.921.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.686.000 TL I MY25 Tavsiye Edilen Nakit Alım Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.539.900 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.796.000 TL I MY25 Tavsiye Edilen Nakit Alım Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.699.900 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience - 2.576.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR 'Dark Edition' - 2.831.000 TL

İlginizi Çekebilir

