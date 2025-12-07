Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, 1 Aralık'tan itibaren geçerli fiyatlarını açıkladı. Markanın yenilenen fiyat listesinde yer alan popüler model SEAT Ibiza Aralık ayına özel 1.427.500 TL'den başlayan nakit alım kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekti. SEAT bu ay, diğer modellerinde de nakit alım kampanyası yaptı.

UYARI: SEAT tarafından belirlenen 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları' aşağıda yer alıyor. SEAT'ın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemsel ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.