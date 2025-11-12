onedio
2025’te Dünyanın En Çok Satan Otomobili Belli Oldu

2025’te Dünyanın En Çok Satan Otomobili Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.11.2025 - 15:21

Yılın sonuna doğru gelirken 2025 verileri de ortaya çıkmaya başlıyor. 2025’te yılın ilk dokuz ayında en çok satan otomobil belli oldu. Yılın popüler aracı elektrikli Tesla Model Y, zirvede kendisine yer bulamadı. Zirve, Japon otomobil devinin oldu. İşte dünyanın en çok satan 10 otomobili.

Dünyanın en çok satan otomobili belli oldu.

Dünyanın en çok satan otomobili belli oldu.

Toyota RAV4, 2025’in ilk dokuz ayında en çok satan otomobil oldu. Geçen yıla göre artışı yüzde 1.5 artan otomobil, küresel pazarda yüzde 2.5’lik payını korudu. Uzmanlar otomobilin ‘en çok satan’ başarısını yakıt tasarrufu, dayanıklılık, düşük bakım ihtiyacı olarak açıkladı. 

Dünyanın en çok satan ikinci otomobili Tesla Model Y oldu. Tesla Model Y, listenin ikincisi sırasında yer aldı. Üçüncü sırada ise Honda CR-V yer aldı.

Dünyanın en çok satan 10 otomobili şöyle:

Dünyanın en çok satan 10 otomobili şöyle:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
kamil oba

Nu liste satılmayan arabalar için olmalıydı