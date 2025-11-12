2025’te Dünyanın En Çok Satan Otomobili Belli Oldu

Toyota RAV4, 2025’in ilk dokuz ayında en çok satan otomobil oldu. Geçen yıla göre artışı yüzde 1.5 artan otomobil, küresel pazarda yüzde 2.5’lik payını korudu. Uzmanlar otomobilin ‘en çok satan’ başarısını yakıt tasarrufu, dayanıklılık, düşük bakım ihtiyacı olarak açıkladı.

Dünyanın en çok satan ikinci otomobili Tesla Model Y oldu. Tesla Model Y, listenin ikincisi sırasında yer aldı. Üçüncü sırada ise Honda CR-V yer aldı.